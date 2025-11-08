HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

LECCIONES DE ABISMO

Polvo en el viento

Alonso Guerrero

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Los tiempos que vivimos me recuerdan aquella vieja canción de Kansas, quizá la más bella que se haya compuesto: 'Dust in the Wind'. Una canción ... que jamás morirá, aunque ahora nada permanece. Ese es el carácter de nuestra actualidad: es polvo en el viento. Nada va más allá de un click. Tampoco se escucha música, solo una continua y malsana repetición que semeja un lavado de cerebro. Hace tres días se dio a conocer el resultado del IX Informe FOESSA, elaborado por Cáritas, cuya conclusión es que la juventud española, que pensaba que tenía un futuro, está muy lejos de tenerlo. No solo eso: ya parece hasta incapaz de imaginarlo, o de soñar con él. La juventud siempre ha vivido en el futuro. A la actual se lo han robado. Según el informe aludido, los jóvenes no cuentan en el modelo socioeconómico actual. Los que nacieron a partir del 1996 no han hecho más que sufrir decepciones, y lo malo es que los que hemos precedido a esa generación tampoco hacemos mucho más que mirar, sobre todo los políticos del Gobierno y de todas las demás facciones. De hecho, los políticos han dejado de pertenecer a una facción u otra, ahora pertenecen a una especie distinta. En cuanto a los jóvenes, los caseros les cobran alquileres estridentes, y la educación los ha tratado como a perros de Pavlov. ¿Cabría esperar que el Parlamento español luchase por proporcionarles las condiciones necesarias para que pudieran soñar con un proyecto de vida? Esta política no tiene siquiera el poder de darles falsas esperanza.

