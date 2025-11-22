HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Lecciones de abismo

Muestrarios de soledad

Alonso Guerrero

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Hace años los viajantes de relojería llevaban un muestrario con todos los relojes que presentaban al joyero. Iban envueltos en una arpillera forrada de terciopelo ... que el viajante enseñaba, porque antes todo se mostraba. Mostrar era algo sobreentendido, porque la verdad aparecía siempre en la muestra. Ahora vivimos una época en que la transparencia sirve para esconder. Se ha vuelto de mal gusto no solo mostrar, sino declarar lo que uno oculta. Parece un cambio de actitud, pero solo es impotencia. Uno de los ejemplos más cercanos de lo que digo es el enorme muestrario de gente solitaria que no lo dice, y como no lo dice, no existe. El solitario es una persona que los medios de comunicación, la familia, el éxito y el fracaso mantienen en una burbuja. Las residencias de ancianos, los hogares, los parques, los casinos, las iglesias y el Ministerio de Seguridad Social son muestrarios de mujeres y hombres que están solos, como el cometa Halley. Vivimos una época donde todo son conexiones, pero estamos más solos que nunca. Los medios que usamos para estar en contacto nos han distanciado –¿no les parece irónico?–, así que asistimos a un nuevo tipo de soledad: aquella para la que la cercanía, o el contacto es inútil. Mucha gente vive en este nuevo Molokai. El solitario es un enfermo incurable y crónico, un leproso. No puede escapar de ese estado, porque ya no posee los cuatro sentidos que no miran una pantalla.

