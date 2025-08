El fuego y su ontología

España es el país del fuego. En muy pocos lugares de Europa se queman tantas hectáreas de monte como aquí, en cuanto el verano comienza ... a elevar las temperaturas, es decir, en cuanto se sabe que apagarlo va a ser más difícil. Hay mucha gente que provoca fuegos. Todos los que lo hacen tienen un rasgo común: la falta de conciencia. Tal es, por desgracia, el signo de estos tiempos. A veces se hace por intereses económicos. Esa es la mayor falta de conciencia, porque supone la existencia de un privilegio o provecho propio que se coloca por encima del común. Quien se interna en el monte para llevar a cabo algo así es un egoísta, alguien que además mata moscas a cañonazos.

La cuestión no estriba en que haya gente que pierde casas o que pueda perder la vida –eso ya constituiría un asesinato–, sino en que también rompe la inviolabilidad del medio natural. Es lo único que tenemos. No podemos ir más allá de él. Se trata del único universo que podemos explorar.

Es nuestro espejo, el único que nos dice lo que somos. Deberíamos legarlo a los que vienen detrás, pero ni de eso podemos responsabilizarnos como especie. ¿Ha oído alguien hablar de un incendio provocado en los pinares de Soria? Yo no, y la razón es evidente: allí la gente sabe lo que significa el lugar en el que vive, allí se respeta el tiempo, la historia que ha construido esos pinares, los pintores que los han pintado y los poetas que los han cantado.

El fuego solo entiende de libertad. Muchas cartas magnas deberían tenerlo en cuenta

Mariano Rajoy, el presidente de gobierno más innecesario que hemos tenido, quizá sólo por detrás de Zapatero (pues el que actualmente gobierna es sólo una especie de continuador algo desaventajado de este último), reformó la Ley de Montes concediendo su cambio de uso si tal modificación era por interés general. Eso abrió la puerta a que los políticos hicieran de las suyas, y no es descabellado pensar que quienes queman el monte sean realmente los políticos, que tampoco ponen los medios para que se mantenga.

La cuestión es que todavía hay muchos que se adentran en la espesura no para hablar de amor y escribir églogas, como los pastores de Garcilaso, sino para esparcir gasolina por motivos que en realidad no importan. El fuego no entiende de motivos. Quizá sea el elemento, de los cuatro que componen la naturaleza, que más prisionero se siente. El fuego sólo entiende de libertad. De hecho, muchas cartas magnas deberían tenerlo en cuenta.

Finalmente, hay otro tipo de pirómano que hay que contemplar: el que nunca va al psiquiatra, porque la terapia se la prescribe él mismo. Quizá sea un hombre con complejo de inferioridad. Le repugna lo grande, lo que no comprende, y sólo consigue acercarse a ello para destruirlo.

Pega fuego al monte para demostrar que tiene en sus manos las llaves de un abismo, que nada –ni siquiera una arboleda– tiene derecho al respeto de todos. Ese es el español que describió Machado: el que va a una corrida de toros y, después de que todo el mundo aplauda la faena del torero y guarde silencio, se levanta y emite el silbido más estrepitoso. No silba al torero, cuya labor es posible que también le haya entusiasmado. Silba al aplauso.