LECCIONES DE ABISMO

Fascismo 'urbi et orbi'

Alonso Guerrero

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Lo que ocurre en el mundo empieza a convencernos de que ni la simpleza de Trump, ni la nostalgia de Putin, ni el odio de ... Netanyahu, que ha llamado a San Juan para que le construya un resort, son el origen del malogrado futuro que empezamos a intuir, sino su consecuencia. El sesgo totalitario que en la actualidad está tomando la política lo ha estado gestando nuestro modelo económico durante siglos. ¿Es así el hombre, o sólo son así los dictadores? ¿Es el ciudadano normal, el que mira hacia adentro, el mismo que –al llegar a la política– se convierte en supremacista, negacionista, autócrata e imbécil? La situación actual no es coyuntural, sino que corresponde a lo que han supuesto el devenir histórico, el capitalismo y este poder tras el poder que ahora llamamos democracia. Los valores hoy día más denostados –entre ellos, la verdad– resulta que son los que han construido nuestra civilización. Vuelven la censura, los fake, la falsedad como retardante del pensamiento, y los gustos y odios de los poderosos se convierten en el canon que marca las tendencias colectivas.

Espacios grises

