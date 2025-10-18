HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Lecciones del abismo

Eterna guerra civil

Alonso Guerrero

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El español es un ser contradictorio. El primero que se dio cuenta de eso, antes de perder toda esperanza, fue Machado: «Una de las dos ... Españas/ ha de helarte el corazón». La polarización que suponen esos dos moldes vacíos que constituyen las ideologías, y que arrastramos como Sísifos, indica que, en efecto, somos incapaces de superar el resultado de la guerra civil. Ganaron los fascistas, pero el problema consiste en que las ideas de la República, que debían haber resurgido en 1982, también han fracasado. Quizá en España lo consuetudinario, lo constitutivo sea el fracaso. Nuestra forma de ser no se sobrepone a nuestros errores, a la maltrecha sinrazón que nos define. No lo merecemos, porque el español es, en el fondo, bueno. Se agarra a su tabla y espera que las revoluciones las hagan otros. Se prosterna ante sus políticos y hasta los comprende, como si formaran parte de una solución imaginaria. Construye sus barricadas en casa, no en la calle. Pierde casi siempre, pero arropado por una derrota generalizada que hay que compartir, que nos compone, igual que el hidrógeno compone a las estrellas.

