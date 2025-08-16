HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Extremadura pide ayuda para combatir los incendios ante la situación de «extrema gravedad»
Lecciones del abismo

La economía de la miseria

Alonso Guerrero

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:48

Tener lo justo es como no tener nada. La única diferencia la establece el hecho de estar vivo o no, y esa diferencia es cada ... vez menos importante. Decía Ciorán: «Lo mismo me da estar vivo que muerto. Como estoy vivo, sigo vivo». La desigualdad social nos ha llevado a familiarizarnos con estos procesos mentales. Hay un libro de Claude Guillon, titulado 'Economía de la miseria', que lo explica muy bien. Buena parte de la política de izquierdas actual se basa en que la gente siga viva, pero no permite la aspiración a que esa vida sea digna. La señora Yolanda Díaz cree que ha descubierto una forma de mejorar lo que hay aprobando el ingreso mínimo vital. Tal ingreso no previene la exclusión social, lo único que previenen es que te mueras. Es un logro, sin duda, pero condenará a muchos a soñar con la primitiva, que sólo les toca a los ricos. La exclusión social, sin duda, es un tipo de muerte que consiste en que sigues opinando, sigues teniendo un lugar en el mundo, pero no puedes cambiarlo por otro. Tanto la izquierda como la derecha ven la sociedad española como un grupo de personas que han de callar simplemente porque comen. Tal es la política que sufrimos, muy parecida a la de la Cuba castrista. No faltan los fríjoles ni el arroz, pero si dices que no quieres ser comunista te lo quitan. Aquí ocurre lo mismo si dices que no quieres ser tonto del culo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Badajoz sufre nuevos incendios intencionados en la carretera de Cáceres y Las Crispitas
  2. 2 El incendio de Jarilla se reactiva a causa del viento y obliga a confinar Casas del Monte
  3. 3 Los incendios en Casar de Cáceres y Aliseda obligan a desalojar dos urbanizaciones
  4. 4 El Casino de Badajoz denuncia ante la Policía Nacional la aparición de heces en su piscina
  5. 5 Estas son las carreteras afectadas este viernes por los fuegos en Extremadura
  6. 6 Cáceres despide a José María Saponi, un alcalde que deja huella
  7. 7 Bautista pide que no se genere alarmismo tras los bulos del incendio de Jarilla
  8. 8 Muere Mercedes Moreno Morán, Medalla de Extremadura en 2011
  9. 9 Extremadura pide ayuda para combatir los incendios ante la situación de «extrema gravedad»
  10. 10 Incendio forestal en Alburquerque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La economía de la miseria

La economía de la miseria