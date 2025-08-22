HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Lecciones de abismo

El arte de venderse

Alonso Guerrero

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:12

Hay gente que presume de eso, de saber venderse. Gente que explota su cara, su cuerpo, muy pocos –ay– su inteligencia, ya que la inteligencia ... también es una pose. Sin embargo, a medida que vivimos nos damos cuenta de que quienes se venden no tienen nada que ofrecer. «Es de necios/ confundir valor y precio», decía Machado. ¿Alguien lee todavía a Machado? Por tanto, también las apariencias son transacciones. Vendemos hasta aquello que no queremos mostrar. Llevamos a la oficina de objetos perdidos buena parte de lo que somos, desde que nuestros datos de búsqueda habituales, cuando nos metemos en Google, se convierten en flujos de información y pasan a engrosar los 'big data'. Tengo que confesar que a mí lo que más me extraña en los demás son sus gustos. No entiendo los gustos de la mayoría: el empaque existencial que se le da a los partidos de fútbol, la lectura de libros de mierda y el ansia de exhibirse, como si cualquiera tuviera algo que ocultar. La única forma de adquirir un valor es traicionar lo que uno es. Es lo que se nos pide. Si no te vendes, nadie te apreciará. Pero hay que venderse muy barato, hay casi que regalarse. Los precios en la web rozan la nada. Sólo hay una condición: si decimos algo diferente de lo que todos dicen, estamos perdidos. No seremos originales, seremos extraños.

