Esta carta no pretende ser una respuesta a la carta de mi amigo Mateo Giralt. Aunque la alusión a Almudena Grandes, taurina, cosas más grandes ... veredes, sea aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid, dada la pertinaz sequía taurina. Mi intención, aparte de arrimar el ascua a mi sardina antitaurina, es suscribir las palabras de Felipe Sánchez Gahete, el día 1 en HOY. Reproduce un comentario de la escritora: «Fusilaría cada mañana a dos o tres voces que me sacan de quicio». Narra los tristes sucesos de Granja de Torrehermosa, su pueblo y el de mi querida Otilia de Llera Henao, el 24 de septiembre de 1936. En la relación de los asesinados en Google, faltan tres. Diecisite miembros de una familia, incluidas criadas, costurera y su hijita de once años. La foto de la niña Mari Nieves de la Gala, de tres años, sin bragas, apareció en una revista alemana. Almudena Grandes, una gran novelista, quién lo duda. Tautológica, muchas veces. Si se puede describir algo en dos páginas, por qué hacerlo en una y más, tratándose de un cuarto de baño, algo que ni clarifica el texto ni sirve para nada. Una chica de la calle Fuencarral, que no es Entrevías, ni el Barrio de Salamanca, 'vade retro' Satanás, donde se concentran la mayoría de las casas de tatuaje y tiendas de decomiso, y cerca del mercado de Barceló, tema de una novela, donde compraba las 'delicatessen' en la charcutería, que lo Cortés no quita lo Pizarro. A la izquierda más recalcitrante, también le gusta vivir bien.

