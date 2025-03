El alma de Dolores Delgado

Parece que Dolores Delgado tiene alma. Ella lo cree. Se ha colgado su retrato como titular de Justicia en la sede del ministerio. En la ... calle San Bernardo, donde vivía Sara Montiel cuando Sofía Loren iba a recoger a Anthony Mann para rodar 'El Cid' y la Montiel era capaz de fingir una enfermedad para no dejar ir a su marido con la italiana. O retrasarlo.

Leo a Pilar Vidal que Dolores Delgado eligió a Rita Martorell para que la inmortalizara. Pero Dolores Delgado, que lo mismo creía que Goya estaba pintando a Fernando VII, ha dicho del posado: «Yo miraba cuando no me veía, intentaba facilitar el trabajo. No quería mover los ojos porque sacan mi alma». Demonios, como si fuera de una tribu perdida y hubiera llegado un explorador con cámara de fotos. Aurora Bautista contaba que en la confesión de 'La tía Tula', Miguel Picazo no le dejó levantar la vista. La tía Tunante cree que todo está en sus ojos. Si está en las grabaciones de Villarejo.