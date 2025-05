Más allá del fútbol

Comenta Compartir

Con el Mundial se termina la indecencia de haber dado pábulo a esas dictaduras irrespetuosas con las cartas de derechos humanos y también una de ... las anécdotas más curiosas de los últimos años en los medios. A quienes no hemos seguido el curso de la competición nos han acabado llegando cosas surrealistas como un seleccionador desatado o partidos aleatorios con resultados esperpénticos, pero la palma se la llevan las crónicas de Rajoy sobre los duelos de España. Las opiniones del expresidente, que por cierto no han ido mal encaminadas, han sido las más seguidas durante el corto viaje de la selección. Hay que ir más allá de la escritura para comprender a los brillantes ideólogos de esas columnas. La máxima de algún periodismo dice que lo importante es que hablen de uno, aunque sea mal, y esa lección la llevaban bien estudiada los asesores comerciales del portal en cuestión. Su plan ha fallado por la trayectoria de la propia selección, justo lo único que no dependía de ellos. Acabado el Mundial, se acabó Rajoy..., por ahora.

Cerradas la etapa española en el Mundial y sus cosas más terrenales, el otoño avanza hacia la ambición del frío en un temporal que se ha reservado hasta bien entrado el año. Las lluvias de estos días regarán nuestros campos y limpiarán el ambiente en el paréntesis indicado, después de una racha de festivos y antes de la Navidad. Un respiro que debería coincidir con la tradición de las hogueras de Santa Lucía, que se encenderán igualmente en muchos rincones del país y que durarán según cada habilidad autóctona para mantenerla encendida. En medio del ruido de lo inútil sigue teniendo un fondo místico el prendimiento de haces y leños, el salto de lumbres, el rumor del vecindario. Las llamas son maldición en verano porque corroen el alma de los bosques, y bendición en invierno por espantar los fantasmas del corazón de los hombres. El tiempo ha dejado atrás todo lo demás, igual que hará con mucho de lo que vivimos hoy, pero conservará hasta el final de la existencia el carácter sagrado del fuego. Con la marcha de este 2022 también se aleja de nosotros Serrat, que al mismo tiempo se convierte en ese tipo que llegó a conocer la felicidad. Ya llevaba años sin publicar material nuevo en solitario: han pasado 16 de ‘Mô’, último disco enteramente suyo, y 12 de su segunda tanda de adaptaciones de Miguel Hernández. Luego han venido más gloria y reconocimiento. Si no volviese a componer, sus canciones más conocidas ganarían (aún más) poso emocional, y las que no lo son tanto saldrían a relucir ante la previsible ausencia de alguien que se sitúe al mismo nivel. Ahora que Serrat va a tener por fin momento de pararse a pensar, quizá deberíamos volver a sus orígenes, escucharlo todo desde sus inicios, evocar el descubrimiento de ‘Mi niñez’ o ‘Plany al mar’. No lo conseguiremos, porque es un misterio la ilusión de vibrar con estos himnos de nuestros días, pero al menos su escucha nos hará recordar otra vez que estamos vivos, el verdadero objetivo que ha movido la obra de este genio al que despedimos con aclamación.

