No sé si Feijóo funcionará en España. Siempre recuerdo la columna del gallego Colmenero en la que decía que su padre es simpatizante del BNG ... y vota a Feijóo, que su madre está a la derecha de Vox y vota a Feijóo. No me imagino esa transversalidad (perdón, palabro) para el resto de España. El señor que no se ha atrevido a dar el paso a presidir el PP hasta que no ha tenido que competir sale a veces por muñeiras. Mira que decir que tiene amigos homosexuales. Vale, no ha sido eso, pero casi. «Cómo no voy a querer a los vascos si tengo un hijo con el 25% como mínimo de su genética vasca...». Que le quiten la alcachofa, clama Adriana Lastra. Mujer, si parece tonto mejor para vosotros. O será que ella está en el secreto. Quien triunfa en política no siempre es el más listo. Son otras las cualidades (o los defectos) los que te llevan arriba mientras los listos miran estupefactos tu cara de alimoche astuto. Oye, en eso coincide con Yolanda Díaz.

Opinión