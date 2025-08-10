HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo 10 de agosto en Extremadura?

Gracias a pacientes y profesionales

Alicia García Fernández

Badajoz

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:48

SAE Badajoz quiere agradecer el trabajo de los TCE y enfermeras de la unidad de hemodiálisis de Zafra en el traslado temporal de los pacientes ... al Centro de Diálisis de Fresenius de Don Benito y al Área de Badajoz. La reubicación responde a un problema técnico, al que estos profesionales han respondido con compromiso y eficacia, acompañando a los pacientes en sus desplazamientos y asumiendo los cambios de turnos, horarios y organización que la situación exige. Este esfuerzo, humanización y cercanía son fundamentales para mantener la continuidad asistencial. Asimismo, trasladamos nuestro reconocimiento a los usuarios afectados, ya que están demostrando una gran entereza, comprensión y paciencia. Gracias por vuestro esfuerzo. Gracias por vuestra humanidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un hombre por agredir sexualmente a una chica en el parque de las siete sillas de Mérida
  2. 2

    El proveedor de huevos de Mercadona construirá una granja para 320.000 gallinas camperas en Extremadura
  3. 3 Extinguen el incendio de Las Vaguadas que deja tres heridos y dos coches y un camión de bomberos quemado
  4. 4

    Exculpan al SES del intento de suicidio de un paciente en el Puente Real de Badajoz
  5. 5

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  6. 6 Tres personas resultan intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono en la provincia de Cáceres
  7. 7 La Primitiva de este sábado deja un premio de más de 38.000 euros en Badajoz
  8. 8 Extinguen el incendio de Las Vaguadas que deja tres heridos y dos coches y un camión de bomberos quemado
  9. 9

    Una empresa cacereña, en la trama de fraude fiscal por la que ha sido condenado Imanol Arias
  10. 10

    Jarilla vuelve a tener bar: «El pueblo está eufórico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Gracias a pacientes y profesionales