Gracias a pacientes y profesionales
Alicia García Fernández
Badajoz
Domingo, 10 de agosto 2025, 22:48
SAE Badajoz quiere agradecer el trabajo de los TCE y enfermeras de la unidad de hemodiálisis de Zafra en el traslado temporal de los pacientes ... al Centro de Diálisis de Fresenius de Don Benito y al Área de Badajoz. La reubicación responde a un problema técnico, al que estos profesionales han respondido con compromiso y eficacia, acompañando a los pacientes en sus desplazamientos y asumiendo los cambios de turnos, horarios y organización que la situación exige. Este esfuerzo, humanización y cercanía son fundamentales para mantener la continuidad asistencial. Asimismo, trasladamos nuestro reconocimiento a los usuarios afectados, ya que están demostrando una gran entereza, comprensión y paciencia. Gracias por vuestro esfuerzo. Gracias por vuestra humanidad.
