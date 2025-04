Los aliados

Comenta Compartir

Los Carmen Mola no me molestan. Ahora, cuando salen diciendo eso de «Entendemos el movimiento feminista, somos aliados» (Agustín) o «El feminismo es maravilloso, transformador, ... necesario» (Antonio), no veo la necesidad. En la entrevista que Javier Villuendas hizo a los tres escritores lo que más me sorprende es lo que dice Jorge: «Pensamos que da exactamente igual firmar como hombre que como mujer... Y una mujer puede ponerse en el papel de un hombre como un hombre puede ponerse en el papel de una mujer... Igual que podemos ponernos en el papel de un asesino...». Vaya. Cuando Matt Damon y Ben Affleck se propusieron adaptar 'El último duelo', novela de Eric Jager, pensaron que necesitaban una visión femenina y llamaron a Nicole Holofcener ('Amigos con dinero', '¿Podrás perdonarme algún día?'). A lo Rashomon, hay tres versiones de la violación de una mujer. Y cómo es esa versión femenina. Damon y Affleck no son aliados. Saben lo que no saben.

