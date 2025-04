Solo soy un abuelo

Comenta Compartir

La escuela en una sociedad democrática juega un papel primordial en la educación y formación en valores de sus ciudadanos. Como cualquier actividad social, está ... regulada y regida por principios, normas, decretos, ordenes… que tienen como finalidad lograr una formación ciudadana que en el futuro desarrollen una actividad social al servicio de todos. En la educación reglada la unidad más pequeña es el aula, que se manifiesta como un ecosistema múltiple donde intervienen autoridad educativa, profesores alumnos, padres... Cada uno tiene un papel que jugar en la educación de nuestros niños, y por tanto también un nivel de responsabilidad sobre el día a día de un centro. La escuela debe, aparte de formar, ser un motor dinamizador de los valores sociales que rigen una sociedad democrática, aceptando cada estamento sus responsabilidades en el logro de los objetivos. Por esto en la escuela se enseñan conocimientos, pero también valores. No tendría sentido que ante el bullying se mirase hacia otro lado, o que ante posturas dictatoriales o antidemocráticas de algunos de sus actores no se rebelasen los demás. No imagino un colegio en el que se mostrase como se descuartiza un animal, como no se respetan los mínimos principios de democracia, participación y respeto entre los miembros de la comunidad educativa. Pero por desgracia a veces nos confundimos, y creemos que podemos obviar asuntos tan importantes como la paz social en la vida de un colegio porque así debe ser por el bien de nuestros niños.

¿Pero si se produce, qué hacemos ante esta situación? Los órganos de gestión y participación de la comunidad educativa deben procurar la resolución de los conflictos, pero a veces esto nos es posible porque el enfrentamiento entre sectores es tan frontal que se pierde la perspectiva. ¿Qué hacer entonces? Aquí aparece, el máximo responsable en dar solución al problema: la administración educativa. ¿Cómo? Con soluciones democráticas. No se puede intentar apagar un fuego echando gasolina, se debe huir de soluciones coercitivas sobre actores que están todos los días formando a nuestros niños. El dialogo debe ser el camino a seguir, lo debe propiciar la administración educativa, escuchando a todas las partes sin perder de vista que lo importante son los alumnos, buscando una solución que no sea impuesta, sino consensuada y democrática. En un colegio son importantes los alumnos, los profesores, los padres, el personal no docente y el equipo directivo. El orden en criterios de importancia es el que he descrito, pero a nivel de responsabilidad en que se cumplan los objetivos marcados en la Ley de Educación y demás normativa, en la búsqueda de soluciones a todo lo que deteriore un sano clima escolar, es el inverso. Debe ser el equipo directivo, respetando la normativa vigente que garantiza y favorece la participación democrática de todos buscando y coordinando decisiones, actividades y actuaciones consensuadas en todos los niveles. ¿Pero qué pasa si no se encuentra solución con dialogo? Debe ser la administración educativa la que decida, teniendo en cuenta la responsabilidad de cada sector en la degradación de la convivencia y el perjuicio que se ocasiona a los alumnos. La dejadez de funciones es tan grave como el incumplimiento. La solución debe pasar por actuaciones que no perjudiquen a los alumnos. Evidentemente si existe un conflicto individual se debe incidir sobre ese sujeto, pero si el conflicto afecta a colectivos, es menos traumático para los alumnos eximir a los representantes de la administración de sus funciones directivas en el centro (ya que han demostrado su incapacidad para liderar un proyecto educativo). Asumamos que los niveles de responsabilidad son distintos y que no se puede impedir a una comunidad educativa manifestar su opinión y exigir una escuela de calidad cueste lo que cueste y caiga quien caiga.

