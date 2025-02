Climatización en los colegios

Comenta Compartir

El 23-J servirá para sus fines principales, es decir, para la configuración de un nuevo Parlamento y nuevo Gobierno. Pero este 23-J en ... concreto espero que, al haberlo sentido en propia carne, sirva para algo más. Ustedes recordarán cómo mejoraron los viajes en plena canícula y a la par mejoró la seguridad del tráfico y el confort de los viajes al aparecer el aire acondicionado en los coches. Ya no había que bajar la ventanilla a mano, con el inconveniente de que a veces el mecanismo se resistía y había que viajar con el cristal bajado solo un poquito. Parece mentira que algo tan simple influyera tanto en la seguridad del tráfico. No hay nada como sentarse al volante a gusto y cómodo para que la seguridad aumente considera blemente. Pues a la educación, en todos sus niveles, le ocurre algo similar. Imagínense, estos días de treinta y muchos grados que estamos disfrutando, a los «enanos» de infantil y de más arriba, como asimilarán los conocimientos que los sudorosos profesores intentarán inculcarles. Pero en invierno, demos la vuelta al termómetro y la situación es igual. Ahora veremos en el termómetro que el mercurio apenas sube y la dificultad para aprender es la misma que con mucho calor. Por eso digo al principio que al sentir en propia carne los rigores del clima. Era comidilla de todos los medios las soluciones que las distintas administraciones estaban implantando para que los miembros de las mesas electorales no sufrieran los rigores del clima. Es de esperar que se conciencien y climaticen todos los colegios. Como todos de golpe es prácticamente imposible, siempre se puede comenzar por los más urgentes y los que se encuentran en zonas más castigadas por el clima. Recuerden señores políticos que no hay funcionario público que trabaje en las mismas condiciones que nuestros escolares, nuestro futuro. Recuerden que la educación es un servicio público importantísimo.

Temas

Cartas a la directora