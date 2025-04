Comenta Compartir

Decía Quevedo que todos deseamos llegar a viejos, pero todos negamos que hemos llegado. No es mi caso. Mi recién estrenada condición de pensionista me ... está haciendo cambiar la perspectiva de observación de las cosas y afilar la atención hacia lo que se dice por ahí acerca de un colectivo que siempre veíamos demasiado lejano. Pero todo llega. Descubrir qué ventajas tengo por haberme hecho mayor ocupa ya un tiempo de mi asueto: ya tengo mi tarjeta regional gratuita de transportes y espero apuntarme pronto al programa de vacaciones del Imserso; sí, esos para los «viejos». A todos nos pasa que creeremos ser unos infiltrados jóvenes en actividades para mayores, porque son las arrugas del espíritu las que nos hacen más viejos, no las de la cara. También lo dijo Montaigne.

En nuestra comunidad autónoma se prevé que al final de la legislatura que se iniciará en breve, haya más de 250.000 personas de la tercera edad, que llegarán a 300.000 en 2035, cuando la población global habrá descendido significativamente. Esto supone que la proporción de jubilados aumenta a pasos agigantados, lo cual requiere una atención especial por parte de los regidores públicos hacia un colectivo que pronto será un tercio de la población. Y no perdamos de vista la configuración geográfica de Extremadura, con pequeños y dispersos núcleos de población, caracterizados por una proporción todavía superior de personas mayores ante el abandono de los jóvenes de las áreas rurales. No sería descabellado que el gobierno autonómico que se configure finalmente tras los resultados de las pasadas elecciones se plantee, por ejemplo, aglutinar en una sola consejería las políticas que sobre población, igualdad, movilidad, vivienda, sanidad y servicios sociales atañen a esa creciente población de pensionistas. Una Consejería de Tercera Edad, y no solo departamentos dispersos, sería más ágil para desarrollar programas de teleasistencia, dependencia, calidad en residencias, políticas contra la soledad, etc., y se gestionarían mejor las políticas activas dirigidas a la inclusión de personas mayores en las materias citadas, añadiendo la evitación del aislamiento social y el desarraigo, o potenciación del envejecimiento activo, todo ello con un presupuesto unificado. Extremadura marcaría una pauta que algún día será general. En los últimos tiempos la sociedad ha fomentado un cierto desprestigio de las personas mayores, trasladando la imagen de ser una «carga para el Estado» por tratarse de personas inactivas, improductivas o dependientes, y criticando incluso el blindaje de las pensiones frente al IPC por parecerles un derroche. Pero recordemos que este colectivo sigue pagando impuestos directos e indirectos. Además, no olvidemos tampoco que quienes hemos llegado hasta aquí (ya me incluyo) somos precisamente quienes construimos el armazón de lo que dio en llamarse Estado del Bienestar, del que también queremos disfrutar, estimo que merecidamente. Los mayores constituyen el principal capital social de un país. Por ello, las formaciones políticas que apuesten sinceramente por el futuro de ese tercio de la población estarán prestando un incalculable servicio a una sociedad más justa.

