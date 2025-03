La tercera España y la gran coalición

Comenta Compartir

En los prolongados análisis postelectorales no va a ser fácil que se abandone el concepto dual de bloques antagónicos: el de quienes denigran un gobierno ... Frankenstein (ya saben, un engendro social-comunista apoyado por «filoetarras» y separatistas), y el de quienes quieren cerrar las puertas al fascismo retrógrado, machista y ultramontano que nos amenaza desde toda la derecha. Unos y otros airean sus excluyentes ocho millones de votantes que han «hablado claramente». Parece que esos árboles no dejan ver el bosque de que precisamente esos 16 millones de electores no han votado ni a Vox (reencarnación fascista), ni a Bildu, ni a ERC, ni a Puigdemont, ni siquiera a Sumar (peligro comunista). Ahí tenemos por tanto 258 escaños resultantes de quienes han votado al PP y al PSOE, partidos constitucionalistas y con visión de Estado, con muchos millones de electores moderados y europeístas, unos más conservadores y otros más progresistas, pero contrarios al enfrentamiento, a quienes solo interesa un clima de entendimiento y progreso para el país. Los planteamientos económicos de los gurús de ambos bloques no son tan antagónicos. Grandes acuerdos en educación y sanidad. Y esas cosas.

Sí, ya sé que no estamos en Alemania, donde han gobernado juntos democristianos y socialdemócratas para evitar la entrada de la ultraderecha en las instituciones. En Europa se gobierna normalmente en coalición, pues la fragmentación ideológica es difícil que haga ya posibles mayorías absolutas y gobiernos en solitario. En los últimos días están apareciendo por ahí opiniones sobre «la gran coalición» que evitaría la dependencia de las minorías extremistas en España, pero más como un lejano canto de sirena y lamento de una utopía irrealizable. Aunque los extremistas están con la mosca tras la oreja, también se sienten tranquilos y prestos a seguir llenando la bolsa en sus negociaciones. Son los verdaderos beneficiarios del río revuelto creado tanto para derrotar a la peligrosa ultraderecha como para echar al pérfido sanchismo. Cuando Salvador de Madariaga enmendó la plana a Machado y sus dos Españas aludiendo a esa tercera España que se sintió neutral y contraria al enfrentamiento fratricida de la Guerra Civil, estaba ahondando en ese sentimiento ecuánime de neutralidad y concordia que impera en toda sociedad, casi siempre silencioso, pero muchas veces mayoritario en todo tiempo y lugar, también ahora. Son los partidarios de aquellas «tres p» del discurso de Manuel Azaña en Barcelona: paz, piedad y perdón, con el que no consiguió la mediación de nadie para poner fin a la guerra. Ya hace 84 años que terminó aquella sangrienta contienda, nuestros jóvenes muchas veces ni saben de qué iba. Pero no hemos conseguido desembarazarnos de la visión maniqueísta de banderías, de rojos y azules, de buenos y malos. Y el mayor síntoma sonoro de este absurdo clima político guerracivilista y anacrónico lo escuchamos la misma noche electoral: «No pasarán». Decía Anatole France que la utopía es el principio de todo progreso. Pero estamos en la España ingobernable.

