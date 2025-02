El ocaso de la gran Francia

La gran Francia fue la avanzadilla para que el mundo occidental acabara con el Antiguo Régimen. Con su Revolución se finiquitó lo que quedaba de las estructuras feudales y absolutistas, no solo en el país galo, sino en el resto de Europa: se socavaron las ... bases de las caducas monarquías, se sentaron los principios del sistema democrático y dio comienzo la Edad Contemporánea. La capacidad del pueblo para tomar las calles se puso de manifiesto otras muchas veces en el siglo XIX y también en el XX, en el 'mayo francés de 1968'. De nuevo la gran Francia en la vanguardia mundial en contra de los efectos perniciosos de la sociedad de consumo, las guerras injustas y el capitalismo. Estudiantes y obreros pararon el país en la mayor huelga general de su historia. La ideología insumisa del mayo francés se internacionalizó, encontrando raíces en otros lugares del mundo moderno. Volvía a tomar cuerpo el viejo refrán decimonónico de «cuando París estornuda, toda Europa se resfría».

Ya en nuestros días, poco antes de la pandemia, con el 'movimiento de los chalecos amarillos', la gran Francia estrenaba las redes sociales como mecha para una revolución posmoderna que también se extendió a otros países europeos. En este caso se protestaba contra la subida de los carburantes, el incremento de los impuestos y la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias y bajas, con casi cuatro millones de manifestantes en las calles y desórdenes de gran virulencia.

Francia no ha abandonado sus genes revolucionarios, y en estos días toma las calles de nuevo como si de la Bastilla se tratara. ¿Protestan contra la invasión rusa de Ucrania? ¿Contra un régimen caduco? ¿Contra el capitalismo? ¿Quieren hacer el amor y no la guerra? Nada de eso. Y además no están a la vanguardia de Europa, sino a la cola. ¡Ah, amigo, protestan porque quieren seguir jubilándose a los 62 años! Cuando el resto de los países de su entorno hace tiempo que tomaron conciencia de que el aumento de la esperanza de vida daría al traste con los sistemas de pensiones si no se cotiza más tiempo, la gran Francia, la de las revoluciones, considera un grave atentado contra su bienestar jubilarse a los 64 años. Recordemos que en Italia, Grecia, Dinamarca y Reino Unido ya es a los 67, aquí vamos camino de ello, y algunos otros países como Irlanda planean ampliarla a 68 (los daneses a los 69). Pero la Francia que toma las calles ya no entiende de solidaridad intergeneracional, ni del futuro de sus hijos, ni del bienestar del mañana. La «égalité» y la «fraternité» son para el aquí y ahora. El que venga detrás que arree. Sus revoluciones han pasado a ser utilitaristas, con la inmediatez como bandera. La aspiración de un mundo mejor que preconizaban las revoluciones de sus antepasados es ya una entelequia, con una extrema derecha retrógrada acechando. ¿Qué fue de la gran Francia?