La obesidad de la Administración

Desde la época de la Transición en España es una pretensión de los distintos gobiernos el 'adelgazamiento' de la Administración, como esas promesas que nos ... solemos hacer a nosotros mismos después de la cena de Nochevieja, de perder unos cuantos kilos el año que viene. Pero, como también suele sucedernos desgraciadamente, y lejos de cumplirse nuestro deseo, los entes, organismos, empresas públicas y demás han ido realmente engordando la estructura de la maquinaria del Estado, sobre todo al desarrollarse el resto de estados autonómicos, que han querido también tener, además de competencias propias, sus embajadas y observatorios, no solo meteorológicos, sino también de empleo, salud, juventud, violencia de género y un largo etcétera, convencidos de que esta observación periférica tiene mejor perspectiva.

Tal vez por la complejidad que encerraría el desmantelamiento de parte de esta enmarañada red, que afectaría al propio Estado, pero también a autonomías, ayuntamientos y diputaciones, la mencionada reforma de la Administración pública ha sido siempre dejada para más adelante, aunque suele figurar año tras año en los programas electorales de los partidos. El funcionariado es una estructura que tomó carta de naturaleza hace siglo y medio y que sostiene a gran número de personas, algunas veces con una vinculación política clara, que es más difícil de tocar. Hace unos diez años, la troika europea apretaba a países como España porque las cuentas del déficit no salían por el espectacular gasto público de las administraciones. Bien mirado, y para muchos, entre los que me incluyo, esta reforma era más necesaria que otras que se acometieron entonces y cuyos resultados no acompañaron, como aquella reforma laboral, hoy reformada de nuevo con algo más de alegría en el empleo, o las diferentes reformas educativas, según quien mande, que siempre presagian lastimosos fracasos.

La principal premisa siempre ha sido la eliminación de las duplicidades o triplicidades que se dan en la gestión administrativa con el gasto estéril que ello supone. Y, por supuesto, ya en la sociedad del siglo XXI, incorporar las nuevas tecnologías telemáticas a los servicios públicos. Y es evidente que ambas cosas se están consiguiendo, hasta el punto de haber eliminado dependencias administrativas, ventanillas y colas (pregunten a los usuarios de la Seguridad Social). Pero entonces ¿cómo diantres se explican que el número de empleados públicos siga subiendo? Esto parece el 'milagro de los panes y los pisos', que decía Feijóo.

Para algunos sectores, sería inevitable a la hora de suprimir o racionalizar todo lo que sobra, volver a una cierta recentralización de servicios y gestiones. Ahí está la madre del cordero. A ver qué comunidad autónoma estaría dispuesta a perder «soberanía». Una verdadera reforma como la que hace falta necesitaría tocar tanto la Constitución como los distintos Estatutos autonómicos, cosa harto difícil. El adelgazamiento de la Administración siempre es como esas dietas frustrantes que nos dejan con hambre, pero sin reflejo en la báscula. Ahora esa dieta la intenta el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, con un montón de dinero. Veremos.