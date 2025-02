Metamorfosis del sobre

Comenta Compartir

Ya les he contado que en mi juventud trabajé en Correos, y por mis manos pasaron decenas de miles de sobres. Sí, coloqué en su ... correspondiente casillero cartas de amor, tal vez también de ruptura, y comunicaciones de fallecimientos –fácilmente advertibles por aquel ribete negro de mal agüero–; manipulé tanto sobres de bancos como citaciones de juzgados, y sentí el tacto altivo de aquellos sobres rígidos de papel-tela, como también los azulones proletarios con la solapa pegada con engrudo. Desde las direcciones a máquina hasta las caligrafías más abruptas que conformaban 'señas' indescifrables constituyentes de un verdadero curso de grafología, todos aquellos miles de sobres me parecieron un enorme solitario en el que trafiqué sin saberlo con censuras y anhelos, con afectos y malquerencias hasta que el ejército me llamó a filas. Y allí, en los descansos de las guardias, los únicos sobres que manipulé eran ya los que contenían las cartas de la novia, que dejaban percibir aún su perfume, extrañamente antiguo, que me transportaba en un viaje insomne a la lejana y añorada Península.

Seguro que muchos lectores recordarán todavía aquellos otros sobres que no contenían noticias, sino dinero contante y sonante. Porque de la misma forma que algunos alcanzamos a conocer la leche en polvo americana y el 'cara al sol' en las escuelas, también cobramos nuestros primeros emolumentos en un sobre, por lo general color naranja, largamente esperado durante todo el mes; la nómina tenía entonces una incuestionable raigambre física, estrechamente ligada a le efigie de Romero de Torres y los Reyes Católicos, a la sazón retratados en los billetes, pocos de los cuales llegaban a la cartilla de la Caja Postal. Pero los sobres físicos, como tantas otras cosas, a medida que el correo electrónico ha inundado nuestros buzones virtuales, han mutado de cometido, atesorando una finalidad espuria y fraudulenta que les han hecho perder su noble objetivo. El sobre se ha convertido en vehículo de oscuras prebendas, ha perdido sus esenciales datos de identidad (el remite y el destino) para pasar a ser anónimo portador apócrifo de pagos inconfesables. El sobre es ya un mero instrumento de enjuagues políticos dentro de su solapa y parte de sus destinatarios, cómplices bochornosos de latrocinio en la cosa pública. El sobre ha devenido lastimosamente en partícipe de repartos ignominiosos tras las reuniones de maitines, dejando profanada su atávica misión de portar noticias y sentimientos. Los sobres hace tiempo que encontraron su definitivo y repugnante propósito, no solo en manos de malandrines de poca monta, sino también en manos de tesoreros de partidos, comisarios corruptos y hasta reyes eméritos y generales de la Guardia Civil. Los billetes de estos nuevos y envilecidos sobres, tan distintos a aquellos que contenían la estampa limpia de santa Nómina, mancillan y ultrajan la nobleza de una justa remuneración por el trabajo realizado. Y ante su penosa realidad, tanto remitentes como destinatarios callan soezmente como solo pueden hacerlo los encubridores de una fechoría en la que todos salen beneficiados.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY