Juventud lejana

A pesar del título del artículo, la verdad es que no hace tanto tiempo que, en la cola del supermercado, escuchaba decir a mis espaldas: « ... Yo voy detrás de este chico». Durante años este apelativo era aceptado con absoluta normalidad, pues uno militaba realmente en esos segmentos de edad que, aunque con un límite difuso marcado por la denominación inmediatamente superior de «joven», parecían eternos hasta llegar a esos «pocos años ganados al tiempo vestidos con otra piel», como decía Julio Iglesias en una de sus canciones; no en vano la mayoría de las personas con las que nos cruzábamos tenían más edad que nosotros, ¿se acuerdan? Pero la cosa empezó a cambiar un buen día cuando al escuchar de nuevo aquel placentero título de «chico» (o «chica», que tanto da), ya girábamos la cabeza con una sonrisa benevolente ante un cumplido irrefutable. Esas incipientes canas, la alopecia delatora o una pertinaz tendencia a redondear una barriga donde antes existía solo una concavidad, marcaron de forma definitiva una fatídica frontera, puesta ya de manifiesto con un decepcionante: «Este señor (o señora) me ha dado la vez». Y este nuevo título nos acompañará a la tumba.

¿Cuándo abandonamos la juventud? ¿Cuándo accedemos a la adultez o a la ancianidad? He aquí unos interrogantes sin una respuesta clara. Los cómputos cronológicos al uso no siempre son acordes con la mentalidad que a una persona le correspondería y todos hemos tratado a conocidos eternamente jóvenes con independencia de su edad y aspecto. La juventud puede ser, en efecto, más bien un estado del espíritu que una edad cronológica. Sea como fuere, mantener y alargar los atributos juveniles es algo a lo que casi todos aspiramos, y desde antiguo nos hemos instalado en una resistencia feroz al paso del tiempo, tratando de conservar estas esencias incluso artificialmente, recurriendo lastimosamente a la química y a la cirugía hasta conseguir, a veces, una juventud acartonada y postiza, como el fallecido Camilo Sesto. Víctor Hugo decía, por ejemplo, que los cuarenta son la edad madura de la juventud y los cincuenta la juventud de la edad madura. Así, como el que no quiere la cosa, vamos retrasando el uso de expresiones tan denostadas como vejez, senectud o tercera edad, no queriendo adelantar acontecimientos, y mimando la palabra juventud al buscarle siempre un resquicio de presencia en nuestras vivencias. Los jóvenes hoy tienden a llamar de tú a personas de cualquier edad. Algo es algo. En alguna otra ocasión he manifestado en tono menor mi desacuerdo con una longevidad finalista que solo alarga la decrepitud (por cierto, opinión compartida por algunos sesudos tecnócratas europeos que ven en el aumento de la esperanza de vida un peligroso obstáculo para el mantenimiento de las pensiones). Habría que inventar algo que nos mantuviera jóvenes durante más tiempo, una especie de longevidad intermedia. Mientras eso llega, albergo la lejana esperanza de que algún despistado miope me siga dedicando aquel añorado y casi olvidado piropo de «chico» en la cola de la pescadería.

