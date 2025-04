IA y decencia

Reconozco que soy bastante escéptico sobre eso de la inteligencia artificial. No sé si tendrá que ver mi recelo con las ocurrencias twitterianas de Elon ... Musk sobre la extinción de nuestra especie o la implantación de chips cerebrales en humanos. Hace años leí en National Geographic un interesante artículo de algún especialista en evolución que versaba sobre la posibilidad de volver a recuperar especies desaparecidas, algunas hace miles de años y otras no hace tanto, como el bucardo pirenaico, o el tigre de Tasmania, especies extinguidas por su caza indiscriminada. La ingeniería genética ha evolucionado de tal manera que esa posibilidad ha dejado de ser un recurso de entretenimiento llevado al cine, como el famoso Parque Jurásico de Michael Crichton. La manipulación de células madre, la recuperación de ADN antiguo y la reconstrucción de genomas perdidos podría llevarnos en poco tiempo a engendrar individuos de especies desaparecidas usando la gestación de ejemplares actuales emparentados genéticamente (en el caso el mamut, el elefante).

Todo ello me ha llevado a una profunda reflexión, ya que no solamente se han extinguido especies animales con el transcurrir del tiempo. Refiriéndonos al género humano, también se han extinguido actitudes. Están en franca retirada del panorama social virtudes y conductas que también habría que intentar recuperar usando algún tipo de ingeniería educativa que ahora mismo no se me alcanza. Nuestros hábitats de convivencia actuales están haciendo retroceder la integridad y la decencia, configurando en muchos individuos un ADN moral empobrecido e insustancial que presagia la primacía de una especie exenta de esa altura de honestidad que ya recuerda a tiempos pasados. Miremos, por ejemplo, a la cosa pública y al ranking de problemas sociales evaluados por las encuestas: siempre una de las mayores preocupaciones a añadir al paro es la 'clase política', esa subespecie algo tarada con elementos regresivos, y la corrupción, como exponentes de esta decrepitud sin freno a la que me refiero. La necesaria selección natural que permitiría el avance de individuos probos y cabales en detrimento de los indecentes y mezquinos ha dejado de funcionar de manera alarmante en política. Son pocos los que dimiten o admiten fraudes. Veo a Adolfo Suárez y hasta Rubalcaba como últimos dinosaurios, figuras legendarias extinguidas y agigantadas por la pequeñez de sus descendientes. Qué falta hace, en efecto, desextinguir la honradez, la rectitud y la nobleza. Cuán necesarios se hacen ya laboratorios capaces de generar condiciones propicias para que aflore ese decoro y dignidad cada vez más perdidas en nuestros genomas de relación. Porque además aquí no existen impedimentos éticos que frenen esta iniciativa; no se trata de crear engendros ni jugar a ser Dios. Se trataría sencillamente de regenerar aquellas virtudes que se llevó ese nefasto tránsito evolutivo hacia una pandemia que sobrepodera el poder, el dinero y la mentira, donde sobreviven y medran los individuos embaucadores que han desarrollado la fullería y la estafa como principal adaptación al medio. Pero eso no lo arregla ni la IA ni unas elecciones anticipadas.