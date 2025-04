Carta a un pirómano

Querido pirómano que prende fuego a los bosques: como bien sabrá, es usted un maldito hijo de perra. Si tuviéramos que ceñirnos a la definición ... purista que proporciona la psicopatología para el término «pirómano», usted no sería más que un enfermo mental que padece un notable trastorno en el control de sus impulsos, y que encuentra un placer obsesivo en la preparación y contemplación de los incendios que provoca. Es decir, con esta definición usted sería un tarado que causa importantes daños sociales, igualito que los violadores y pederastas, con el siempre difícil tratamiento penal de sus desmanes, donde intervienen en la mayoría de los casos valoraciones psiquiátricas. Pero posiblemente no pertenezca usted a esta estirpe de pirómanos, dicen que es bajo el porcentaje de incendios provocados que tienen como causantes a estos enfermos.

Lo más probable es que haya que englobarle a usted, querido pirómano, en el saco donde están todos los demás sinvergüenzas que, con una intencionalidad meditada y plena, y con causas y finalidades muy distintas de un simple descontrol psíquico, se dedican a destruir en pocas horas aquello que la naturaleza ha tardado décadas, quizás siglos en formar trabajosamente. Seguramente pertenece usted, escoria mezquina, a ese otro espécimen de pirómano o incendiario consciente y sin escrúpulos, que destruye además con sus actos ignominiosos las ilusiones de quienes han decidido hacer del medio natural el mejor aditamento de su existencia. Criminales como usted arruinan la vida de gran cantidad de congéneres que se dedican a actividades que tienen al bosque y al medio rural como generador de su sustento: cultivos, turismo, industrias varias. Es usted de los canallas que desertifican y convierten en paisaje lunar grandes extensiones arbóreas, con incidencia negativa en un clima ya muy maltrecho. Contribuye usted, golfo desquiciado, a inutilizar las viviendas de las personas que se ven afectadas por sus infamias, a que sean desalojados de los pueblos sus habitantes, en la mayoría de casos ancianos desvalidos. Y eso no es todo. Usted, maldito asqueroso, al causar estos gravísimos delitos, pone en peligro la integridad física de cientos de profesionales encargados de minimizar los efectos de sus actos salvajes, usted lo sabe. Agentes forestales, bomberos y pilotos desgraciadamente entregan en ocasiones su propia vida. Entonces, individuos como usted ya no son ni pobres tarados ni resentidos que se vengan así del señorito. Son auténticos asesinos con muertes a sus espaldas, como un vil terrorista que pone una bomba-lapa. Una parte de nuestras Hurdes y Sierra de Gata no huelen ahora a brezo ni tomillo ni cantueso ni jara. Huelen al humo asesino de desalmados impunes como usted, que a lo mejor está en su pueblo como si tal cosa.

Pero le deseo fervientemente una temporada larga en la cárcel; allí a los violadores lo primero que hacen es pasárselos por la piedra. Dejo a la imaginación de los reclusos lo que habría que hacerle a usted, querido pirómano repugnante. Atentamente.