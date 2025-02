Aquellos IRPF

Lo que hoy les cuento viene al pelo, después de iniciarse recientemente la actual campaña de la renta. No hace mucho, en esos trasiegos de ... cajas de cartón que suelen eclosionar al acometer limpiezas de trasteros, apareció una carpeta, ya polvorienta, con el rótulo: 'IRPF 1979-1987', proveniente de mi penúltima mudanza desde tierras andaluzas, coyunturas estas donde se tiran muchas cosas, pero que lo que se empaqueta constituye ya un acervo imperecedero que nos acompaña a las nuevas residencias como elementos vitales de la existencia. Recuerdo que en aquellos años, todavía huérfanos de informática, había que conservar las declaraciones durante cinco años, «por si Hacienda te llama». Lo cierto es que yo seguí conservándolas después y hoy tengo un archivo con los impresos de 44 años de IRPF, mi historia fiscal completa, no ya a disposición del fisco sino de la nostalgia y la añoranza de etapas más juveniles. Igual que otros coleccionan sellos y hasta pelusas del ombligo, yo colecciono declaraciones de la renta.

Porque fue precisamente la Ley 44/1978, basada en una serie de reformas fiscales nacidas de los Pactos de la Moncloa, la que vino a instaurar un sistema recaudatorio acorde con un país moderno, a diferencia de lo que ocurría durante el franquismo, puesto que implantar entonces un sistema fiscal progresivo hubiera perjudicado a las clases pudientes que eran quienes apoyaban el régimen. Así pues, mi generación estrenó aquello de 'Hacienda somos todos', guardando cola en los estancos para comprar el impreso. El concepto de «borrador» no era el mismo que ahora; si recuerdan, en el «sobre de la renta» venían dos ejemplares, uno para echar las cuentas pertinentes, con lápiz y goma, ayudados del cartapacio con las instrucciones (un libraco de 70 páginas), y otro impreso donde pasábamos a limpio, como apuntes tomados en el colegio, el resultado de esos cálculos. Eran tiempos heroicos donde Hacienda todavía no lo sabía todo de nosotros, y la picaresca nos hacía descubrir deducciones raras, trucos y enjuagues que nos decía un compañero de trabajo, cuyo cuñado lo ponía todos los años «y no pasaba ná», para escaquear pequeñas cantidades en el resultado final. Y aquella escala de gravamen a la que acudíamos para descubrir nuestro tipo marginal como quien comprueba un décimo de la lotería (había 28 tramos en lugar de los 5 actuales). En mi caso, trabajar en una entidad financiera supuso esa malhadada etiqueta de listillo, que se traducía en tener que hacer la declaración a toda la familia, y hasta a la vecina del tercero, la pobre. Y las colas para presentarla. Y la espera anhelante de la carta con un cheque del Banco de España si nos había salido a devolver…

Más tarde vendría el programa Padre y ya comprábamos en el estanco, los que tuvimos pronto ordenador, un compact disc de ayuda. La revolución telemática de la última década casi nos ha hecho olvidar aquellos titubeantes inicios de la fiscalidad verdaderamente general en nuestro país, aquella con lápiz y goma.