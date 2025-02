Acerca de la natalidad

Francisco Franco entregaba cada año en el Pardo el «premio nacional de natalidad» a familias destacadas en cuanto a procreación; así, fueron premiadas parejas con hasta 20 hijos, ejemplo llevado al cine en la película de Fernando Palacios 'La gran familia', con Alberto Closas y ... Amparo Soler Leal. Esta coyuntura de fecundidad coadyuvó a la aparición de la llamada generación del 'baby boom', que aportó durante décadas mucha mano de obra cotizante, pero que actualmente trae de cabeza a los tecnócratas que diseñan las estructuras del sistema de pensiones.

Esto de la natalidad es algo muy variable. Aquellos premios en blanco y negro eran para familias monógamas. Para un solo hombre es más fácil llegar a esa cifra de vástagos y superarla ampliamente practicando la poligamia, como sucede todavía en varias zonas geográficas del planeta por permitirlo su religión, y llegó a estar más generalizado aún en el pasado entre tribus y pueblos aborígenes de América, Asia y África. Si nos vamos a la Biblia, podemos encontrar varios ejemplos de esta promiscuidad reproductiva: el rey Roboam, hijo de Salomón, tuvo 88 hijos con 18 esposas. Pero la palma se la lleva sin duda Matusalén, que engendró más de 700 hijos, aunque este personaje jugaba con ventaja, pues en sus 969 años de vida le dio tiempo de hacer muchas cosas, además de tener hijos.

Todos los avances en la genética y las técnicas reproductivas no son capaces de elevar la tasa de fertilidad

Pero dejemos las Sagradas Escrituras con sus contenidos metafóricos y descendamos a la realidad actual. El holandés Jonathan J. Meijer no le va a la zaga al patriarca bíblico, pues se ha comprobado que es el padre de al menos 550 hijos, y además sin utilizar la cama, pues su actividad es la de donante de esperma en serie, que, al ser vetado por las clínicas de fertilidad y los bancos de semen, últimamente ofrecía sus servicios a través de Internet. Estos bancos de esperma pueden obtener dosis para fecundación de un mismo donante durante mucho tiempo, con lo que podría haber incestos accidentales de hijas suyas fecundadas nuevamente con su semen, de ahí que se suela poner un límite de diez o veinte hijos por donante. Son problemas nuevos ante nuevos avances científicos. Además estos bancos, como le pasa ahora al Deutsche Bank, no son nada fiables, pues se cuenta que una mujer seleccionó la esperma de un donante alto y rubio y tuvo un hijo con enanismo.

Pues todos estos avances en la genética y las técnicas reproductivas, paradójicamente no son capaces de elevar la tasa de fertilidad, que en España sigue cayendo y ya es de un exiguo 1,18 hijos por mujer, lejos del 2,1 necesario para un normal relevo generacional que evite el envejecimiento de la población. Y no me meto ya con lo de la gestación subrogada, asunto con muchas aristas éticas y políticas, que está ahora en el «candelabro» de la actualidad. Una cosa es que se pueda procrear y otra que se quiera, el caso es que se ha dado al traste con todas las teorías malthusianas.