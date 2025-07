El brazo incorrupto de la santa

El tema de moda en España es la corrupción. Desde los tiempos pícaros de Cervantes y Quevedo. Nada nuevo bajo el sol choricero. La corrupción ... es a España como Ortega a Gasset, Daoiz a Velarde o Ramón a Cajal. Gemelos inseparables. O siameses. Quiere usted decir que es genético, ¿verdad? Pues no, señora, no son los genes. Es ambiental. O, como se dice ahora, del ecosistema. La corrupción tampoco es una enfermedad. Es un mal ético evitable. Un artículo en 'The Conversation' (Susana P. Gaytán, de la Universidad de Sevilla) analiza someramente el asunto desde la perspectiva de la neurociencia. Al parecer, intervienen varios circuitos neuronales en la toma de decisiones, visto desde la óptica de la ética o de la moral de quien decide. Destacan los de recompensa, autocontrol y evaluación moral. Importa mucho el primero (recompensa): se activa o participa en acciones tan diferentes como zamparse media docena de cazuelitas de Belem, dejarse la pensión en el bingo o en una máquina tragaperras, o zumbarse tres cubatas y una raya de coca a la sombra africana del chiringuito playero. Las neuronas de este circuito liberan neurotransmisores (dopamina y otras moléculas) que, además de provocar un cierto grado de placer, pueden reforzar las conexiones interneuronales (recuérdese la neurona con su axón y sus dendritas) que propician la repetición de la conducta equivocada o del comportamiento inapropiado. Es como si, aprovechando el quebranto del equilibrio entre el impulso transgresor y su control, una neurona viciada dijera, en lenguaje 'koldiano', a las vecinas: «¿Te gustan los chollos? Pues arrampla, que hay mogollón».

El desequilibrio a favor del impulso inmoral (robar, aprovecharse de una información privilegiada, tomar decisiones éticamente reprobables sean o no de carácter económico, ejercer el nepotismo cuñadista) ocurre porque se paralizan los mecanismos neurofisiológicos que permiten evaluar, en condiciones normales, la moralidad de los actos: la evaluación correcta frena el impulso. Es una guerra o conflicto milenario entre la satisfacción inmediata y la evaluación ética del acto. La persona corrupta se dejará llevar por la decisión inmoral. La moralmente íntegra, frente al mismo dilema ético, optará por frenar el impulso perverso. Dos decisiones opuestas tomadas por dos personas con distinta moralidad, muy en relación con el propio ambiente social. Aunque ambas hayan leído en 'El retrato de Dorian Gray' (Oscar Wilde) que la mejor manera de librarse de una tentación es caer en ella. La reiteración de la conducta lleva a la perpetuación del mal. Un fenómeno parecido a la tolerancia a las drogas (a más consumo, menos efecto y la necesidad imperiosa de consumir más).

El fenómeno de la corrupción no es privativo de los políticos, ni de la política. Es un asunto personal con proyección social (contagio). Se es o no se es corrupto, educado o limpio. O liberal, según sentenció Gregorio Marañón («Se es liberal como se es limpio…») en el prólogo de sus 'Ensayos liberales'. Pensar que los políticos caen incólumes del cielo es como creer que de las encinas de Bótoa llueven picotas del Jerte en otoño. Los políticos surgen de los barbechos de la sociedad que los encumbra y sustenta. No habría malas hierbas individuales o grupales sin tolerancia social. La sociedad española critica de boquilla a los corruptos, pero no duda en sentarlos en los escaños y de mantenerlos, incluso premiarlos cuando ya apesta la cadaverina de la corrupción. Es un fenómeno insólito capaz de destrozar la armonía familiar en Nochebuena por una bronca entre los 'tifosi' de las bandas enfrentadas que cobijan y amparan a los piratas y bandoleros.

El poder corrompe y, según el Dictum del diplomático inglés decimonónico Lord Acton, el poder absoluto corrompe absolutamente. Para tal menester (el absolutismo), no hace falta ser el francés Rey Sol o un felón como el nefasto Fernando VII. En pleno siglo XXI hay ilustres republicanos contagiados de la peste autoritaria y, a la corta, corrupta. Sirven Trump, Putin, Netanyahu y otros: el que usted está pensando que culebrea asomado al abismo: «El abismo llama al abismo», grita el cardenal Goffredo Tedesco en 'Cónclave'. Todos carecen de empatía: pura psicopatía en el norteamericano, criminal en sus colegas de terna, narcisismo en el resiliente paisano. Sus circuitos cerebrales de recompensa minimizan la trascendencia de sus actos. Contemplan con una autocomplaciente benevolencia sus decisiones erróneas, pero útiles para la conveniencia personal o política (las 'ganaderías' de la trama pestilente político-empresarial). Y ajena al bien común. Se atribuye a George Orwell una frase, de autoría no aceptada por la Fundación Orwell, que dice: «Quienes eligen políticos corruptos, impostores, ladrones y traidores no son sus víctimas, sino sus cómplices». Sin ser de Orwell, aterra. Al paso que vamos, en España solo quedará incorrupto el brazo de Santa Teresa. Y su mano, también casi íntegra (sin el meñique), custodiada en Ronda. Un amuleto santero para espantar a los atracadores de pezuñas podridas. Como el ajo, repelente de vampiros.