Alertar del riesgo común

Comenta Compartir

Es inevitable que cuando una situación de riesgo se dilata en el tiempo, la reacción temerosa de quien corre peligro se relativice. Hoy no parece ... impresionar el hecho de que mueran cien personas al día por covid y se habla con naturalidad de tomar precauciones, de no hacer abuso del libre albedrío personal, de actuar con prudencia. La única medida coercitiva que parece extenderse razonablemente es la presión en pro de la vacunación. El pasaporte covid, o en su lugar la obligatoriedad de presentar PCR recientes, es un freno que dificulta los contagios masivos. Pero las calles congestionadas de transeúntes estos días parecen sugerir que no estamos en el buen camino, por lo que, pasadas estas largas fiestas, podríamos encontrarnos ante un colapso del sistema sanitario. La sociedad civil está harta de restricciones y la escalada vertiginosa de la incidencia no parece impresionar. Los poderes públicos, que tienen la obligación de encajar también la impopularidad, deberían alertar con más énfasis del riesgo que corremos. La Conferencia de Presidentes convocada de urgencia para esta semana debe ser una buena herramienta para poner en marcha medidas que hay que tomar para salir de esta pesadilla.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión