Alerta apícola

Por si alguien se le ocurre pensar que de dónde sale este espontáneo, debo informar que soy apicultor de tercera generación, técnico, asesor y docente ... apícola, en los años 1985-1988, colaborador de la que fue la prestigiosa revista 'Vida Apícola', dirigida por el también prestigioso Antonio Gómez Pajuelo y editada en Barcelona por la editorial Montagut.

Realizo y publico este escrito porque las colmenas están colapsando y muriendo masivamente a consecuencia del calor y el ataque masivo de abejarucos.

Pero considero justo hacer una apreciación, de forma que se le atribuya un justo porcentaje de mortandad a cada causa. Las extremas temperaturas que estamos sufriendo por sí mismas no matan a las colmenas, siempre y cuando se encuentren en asentamientos con sombra y agua lo más cercana posible. Debe tenerse en cuenta que en Andalucía en veranos anteriores fue frecuente que se alcanzaran los 45 grados y no se morían las colmenas. También es famoso por su riqueza apícola el desierto de Australia, donde pueden vivir las abejas.

La otra causa que agrava la sequía y las altas temperaturas son los abejarucos, cuyos ataques hacen colapsar la colmena hasta la muerte total. Más adelante explico la dinámica del proceso.

Según estudios realizados en los años 2008-2009, los abejarucos se alimentaban de abejas en un porcentaje de su dieta del 50% en Murcia, aunque en Extremadura llegó al 68% en agosto.

Por aquellas fechas se estimaba que 40 abejarucos comían en un mes 25.000 abejas. Pero desde el año 2009 hasta la fecha han cambiado mucho los factores. Las poblaciones de abejarucos por su protección se han multiplicado hasta convertirse en plaga. Por otra parte, ya apenas si hay insectos voladores, porque téngase en cuenta que capturan sus presas principalmente volando, motivo por el que no tuvo éxito la jaula de protección propuesta por el Ministerio de Agricultura.

En la actualidad creo que la dieta de los abejarucos puede llegar al 90% de abejas y un 10% de otros insectos, eso se aprecia con un estudio de heces.

¿Cómo están matando este año los abejarucos a las colmenas?

Los abejarucos capturan las abejas en pleno vuelo, cuando hay flujo nectario las abejas están repartidas en los campos y las capturas se reparten entre las abejas de varios apiarios, por lo que las abejas consumidas no merman las colmenas de forma grave.

Este año, con la sequía y las altísimas temperaturas, actualmente no hay flujo nectario, por lo que las abejas solo acuden a buscar agua para enfriar la colmena y las bandadas de abejarucos lanzan sus ataques a la puerta del colmenar: los abejarucos, a la vez que capturan abejas en vuelo nada más salir de la colmena, emiten un canto característico de llamada entre ellos, indicando que hay una fuente de alimentación por lo que cada vez acuden más; es este canto peligroso porque aterroriza a las abejas creándoles un estado de pánico tal que no salen de la colmena, por lo que no pueden traer agua para enfriar la propia colmena cuyo interior debe mantenerse entre 34º y 38º grados con una humedad del 80%.

Al no poder entrar agua por la amenaza de los abejarucos, la colmena entra en colapso, empiezan a fundirse los cuadros de cera y a gotear la miel, a remostarse gran cantidad de abejas de miel y a morir, vertiéndose la miel saliendo por la piquera, lo que a su vez causa otro caos, porque las abejas de las colmenas más fuertes acuden al pillaje, se pelean entre sí, se matan y además acuden abejas de otros colmenares vecinos por lo que se transmiten las enfermedades.

Esta es la realidad de lo que está pasando en esta fecha.

Hay otros efectos, producidos por el consumo de abejas, que es la despoblación progresiva de las abejas recolectoras (obreras), y también llega el momento en que se rompe el equilibrio y la colmena colapsa terminado por morir, pero de ese extremo hablaré en otro momento.

Por tanto, podemos concluir que la principal causa de muerte masiva de colmenas este verano va a ser producida por ataques de los abejarucos, que de no existir, como he informado, por las altas temperaturas no morirían tantas colmenas.

En consecuencia, podemos decir que una de las causas más importantes de la mortalidad de las abejas está producida este verano por los abejarucos, ya que otros factores como enfermedades y cambio climático se venían sosteniendo hasta ahora y no exterminaba tantas colmenas.

Por ello, hago una llamada de atención a los apicultores, la administración, las organizaciones profesionales y los propios agricultores por la incidencia negativa con respecto a la falta de polinización. Se deben acordar urgentes medidas, pero que no sean ingenuas, que consistan en ahuyentar los abejarucos, porque no hay un método efectivo para ahuyentarlos. Según mi criterio, hay que reducir las poblaciones de abejarucos, cuando la protección de los animales hace crecer el número hasta convertirse en plaga, entonces hemos roto el equilibrio ecológico y los resultados son la invasión de especies que desplazan o eliminan a otras autóctonas, por tanto, hay que reducir la población. Eso lo deberían saber los naturalistas y apoyarlo.

Estamos ante dos especies protegidas, una que solo tiene interés ecológico y estético por su colorido como es el abejaruco, y la otra especie tiene interés productivo y social, por ser polinizadores tan beneficiosos para el mantenimiento forestal, la agricultura y el sostenimiento vital del hombre, que son las abejas, quizás sea el momento de dar prioridad y reducir población de abejarucos.

Y mi otro consejo para los apicultores: pongan sombra y agua a las abejas en el propio colmenar, empiecen a alimentar las colmenas nada más noten que van agotando sus reservas, de lo contrario no pasaran el invierno; este año va a ser necesario alimentar muy pronto por la falta de flujo nectario y el encierro a causa de las plagas de abejarucos.

Por otra parte, no apliquen tratamientos sanitarios hasta que bajen las temperaturas, en este momento existe la ventaja de que no hay cría para exterminar la varroa, pero las abejas están altamente estresadas y creo que no es aconsejable tratarlas en este momento.