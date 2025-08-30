HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 30 de agosto, en Extremadura?
Editorial

Alemania decide acelerar

El país germano muestra un modelo económico agotado que necesita medidas valientes para volver a marcar el rumbo

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:09

Alemania atraviesa una encrucijada que cuestiona su papel como motor de Europa. Durante décadas fue ejemplo de eficiencia y solidez económica; hoy muestra grietas profundas: ... dependencia energética, atraso digital, presión social y un modelo económico agotado. Lo que antes se presentaba como fortaleza (la energía barata y el éxito exportador) se ha convertido en un lastre difícil de revertir sin medidas valientes. La renuncia al gas ruso y el cierre de nucleares encarecen la energía y golpean directamente a la industria automotriz, el orgullo alemán, lastrada además por los aranceles impuestos por EE UU.

