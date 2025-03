Alemania debe convencerse

Comenta Compartir

La reunión del Grupo de Contacto para Ucrania no consiguió que Alemania se comprometiera a enviar los tanques Leopard 2 de los que es fabricante, ... alegando su nuevo ministro de Defensa, Boris Pistorius, que el gobierno de Olaf Scholz no ha adoptado aún una decisión al respecto. Lo que significa que el canciller y su partido, el SPD, no acaban de decidirse a pesar de la posición favorable de sus socios, Los Verdes y el FDP liberal. Su negativa a dejarse llevar por la guerra desatada por Putin y por las reacciones de los demás países aliados, para evitar pasos que el primer ministro alemán teme se vuelvan irreversibles, está retardando una toma de postura más decidida ante la probable nueva ofensiva rusa. El Alto Representante de la UE, Josep Borrell, describió perfectamente la disyuntiva. No basta con ayudar a que Ucrania resista. Es necesario contribuir a que gane la guerra. Ese es el paso que la Alemania de Scholz elude dar por temor a que los acontecimientos se desboquen respecto al control que a su entender deberían mantener en todo momento los aliados. Sin duda porque se niega a aceptar que la autocracia del Kremlin persigue objetivos que amenazan la libertad y la integridad de los demás países, constituido en un poder irreductible a la persuasión diplomática y a sus propios fracasos. El resultado más ambicioso que perseguía la cita de ayer en la base estadounidense de Ramstein generó decepción. Pero no debe entenderse como un fracaso. Porque la Alemania de Scholz tampoco puede continuar suponiendo por mucho más tiempo que está en lo cierto, y que es la amplísima mayoría de los aliados la que se equivoca.

Desgraciadamente todo hace prever que las evidencias de la amenaza representada por Putin irán a más. Lo importante es que Ucrania esté en condiciones de repelerla sobre el terreno en pocos meses. Y que mientras los 300 Leopard 2 que pide Volodímir Zelenski lleguen físicamente a aquel país, las unidades asignadas a su empleo sean adiestradas también en Alemania. La ausencia de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, en la reunión de Ramstein, cuestionando su relevancia como si fuese una cita técnica a la espera de un encuentro político en febrero, resulta injustificable. Sobre todo si de ese modo la parte socialista del Gobierno trata de sortear otro encontronazo con Unidas Podemos eludiendo el compromiso de enviar Leopard 2 de España a Ucrania. El incremento del gasto en defensa servirá de muy poco si Ucrania no gana la guerra a Rusia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión