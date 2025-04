Vallado eterno en el Palacio de Congresos

Comenta Compartir

Delante del Palacio de Congresos de Badajoz hay una escultura metálica creada por Blanca Muñoz, que fue inaugurada en septiembre de 2006, en recuerdo de ... lo que ocurrió en la plaza de toros durante la guerra civil. Uno de los tubos de la instalación metálica se cayó sobre una mujer en junio de 2016 y desde entonces está vallada. Como es normal en el trato entre las distintas administraciones, desde el Ayuntamiento se señaló que quien tenía que encargarse de repararla era la Junta de Extremadura, puesto que parece ser es de su propiedad. El Ayuntamiento se limitó a colocar las vallas para evitar otro posible accidente. Lo cierto es que por lo visto la zona seguiría precintada hasta que la Junta de Extremadura enviara al Ayuntamiento el certificado de adecuación estructural, que garantice que no supone un riesgo. Habrá en la Junta o en el Ayuntamiento alguna cabeza pensante que pueda darle una solución para las vallas desaparezcan. Parece ser que aún no se sabe si se hizo ya el certificado, si se perdió desde la Junta al Ayuntamiento, si se arregló o no, pero lo que sí puede verse todavía son las vallas municipales que permanecen rodeando aún la escultura; hace más de siete años que se colocaron.

Siempre igual, unos por otros. Es que no les da vergüenza a los políticos que tenemos, espero que puedan remangarse una mañana como cosa excepcional y buscar una solución para poder quitar de una vez por todas las vallas. Por cierto, debido a que un porcentaje muy alto de pacenses ignora el significado de la referida escultura, se podría poner una placa donde se diera la debida información. Con la cantidad de personal que asiste a los eventos y actos que se están haciendo en el Palacio de Congresos, se les tendría que caer la cara de vergüenza a los que le compete el problema por no haber buscado ya una solución.

Cartas al director