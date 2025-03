Así no... con estos acuerdos, no

Un clamor recorre España contra los pactos suscritos por el PSOE y las formaciones nacionalistas, de derechas e izquierdas, contrarias a la Constitución de 1978, ... y a la unidad y solidaridad entre los españoles. La protesta eclosionó al conocerse los términos y la infame liturgia del acuerdo en Bruselas con el prófugo Puigdemont sobre una Ley de Amnistía, a cambio de asegurar los siete votos necesarios para la investidura del presidente de Gobierno.

Las protestas han concitado la adhesión de multitudes en toda la geografía y un amplísimo rechazo de corporaciones y gentes de las más variadas posiciones. El más significativo es el de la magistratura, en todas sus sensibilidades, por un ataque que reputa letal contra la independencia judicial y el Estado de Derecho.

El malestar entre muchos socialistas emerge, como punta del iceberg, por la oposición de Felipe González y Alfonso Guerra, con la autoridad moral de haber liderado la reconstrucción del PSOE tras la dictadura, haber posibilitado la Constitución de la concordia y hecho realidad en sus gobiernos los anhelos de la España libre, prospera y europea por los que batallaron infructuosamente varias generaciones de españoles, progresistas, liberales y socialistas.

Coincidimos con las advertencias de Felipe y a Alfonso los veteranos socialistas del colectivo Fernando de los Ríos que compartimos con ellos las tareas de construir una Constitución para la concordia y un Partido Socialista democrático, autónomo, moderado, militantemente constitucionalista, defensor de la unidad de España y de la solidaridad entre sus ciudadanos y regiones. Se suman a nuestro propósito socialistas más jóvenes que no quieren que el PSOE se siga deslizando por la pendiente de la perdida de sus valores y referentes históricos

No se nos puede plantear, tras nuestra militancia y responsabilidades, el dilema de ser leales al Partido o a la Constitución, en definitiva a España, porque nos enseñaron nuestros mayores que el partido es solo un medio y no un fin. En tal disyuntiva, la opción no puede ser otra que a favor de España y en contra de las políticas que amenacen la concordia entre los españoles y su futuro como ciudadanos libres e iguales.

Frente a estos acuerdos hay un primer reparo de naturaleza democrática: en la campaña electoral no se conocieron las bases de la investidura y muy especialmente la amnistía para los golpistas, la ruptura de la unidad fiscal y de la caja única de la Seguridad Social, y otras que seguramente permanecen ocultas.

Se negó solemnemente que la amnistía se pudiera acordar, afirmando su inconstitucionalidad. Es cierto que en la política muchas veces, demasiadas, no se hace lo que se prometió, pero lo que deslegitima es hacer exactamente lo contrario de lo prometido. Eso acarrea la desconfianza en los partidos y en la democracia y acrece a los partidarios de la extrema derecha. Si el presidente cree en las razones que ahora aduce estaría obligado a pedir el apoyo de los españoles por vía de referéndum o con nuevas elecciones.

Hay también serios reparos constitucionales por la amenaza a la autonomía e independencia del poder judicial al que se limita en sus funciones del control de la legalidad y se somete a una deslegitimación y vigilancia desde la mayoría del Legislativo.. No es de extrañar el repudio de los estamentos judiciales y operadores jurídicos. Fragilizar la división de poderes y debilitar el Estado de Derecho es la vía que conduce inexorablemente a la partitocracia primero y a la autocracia después. Se crea un semillero de conflictos entre los órganos jurisdiccionales y constitucionales y la perdida de confianza de los ciudadanos en unos u otros órdenes.

Siembran estos acuerdos divisiones y discordias, resucitan las viejas incompatibilidades entre derechas e izquierdas, fracturan a los constitucionalistas y los acuerdos de la transición y enfrentan a las regiones. Y el disparate se verbaliza con levantar un muro entre los españoles según su ideología y con la estrategia de impedir a toda costa un gobierno del PP, buscando los votos debajo de las piedras (¿también entre la basura?). Vientos que traerán tempestades.

Y todo esto ¿para qué? No se justifica por la finalización de un conflicto cuando los beneficiarios anuncian insolentemente que es el principio de otra fase del proceso la destrucción de la unidad nacional. Es evidente, para quien no se engañe inocente o interesadamente, que obtienen benéficos que no merecen dada su voluntad manifiesta de volver a las andadas. Repugna que su contraprestación sean unos votos para formar un gobierno al que mantendrá como rehén y al que obligan a abandonar y humillar a todos los que les hicieron frente.

No cabe callar cuando todo recuerda el augurio de Gil de Biezma: «De todas las historias de la Historia / sin duda la más triste es la de España / porque termina mal». No pueden terminar mal estos cuarenta años de unidad, convivencia y alternancia pacifica entre izquierda y derecha cuando la inmensa mayoría de los españoles nos sentimos compatibles y no queremos que termine mal.

Entiendo y asumo, como dijo ante sus jueces Julián Besteiro, que hay momentos en que es obligado colocarse «en abierta oposición con la linea de conducta del Partido Socialista, con la esperanza de que, permaneciendo en él, quizás llegara un momento en que el ambiente público restituyera las cosas al punto del que no debieron salir». Este es uno de ellos.