Crítica constructiva a un facultativo

No deseaba escribir esta carta, pero la pena en el alma que aún me aflige me obliga a hacerlo. Tampoco entraré en detalles de la ... fallecida.

La actitud y comportamiento de un facultativo conmigo y familiares de una mujer fallecida en el Hospital Universitario de Cáceres a primera hora del día 13 de julio fue denigrante. Esta mujer, esposa mía, ingresó en el hospital el 11 del mismo mes y continuó el 12, su estado de salud se agravó según pasaba el día y empeoró drásticamente cuando le realizaron una gastroscopia al finalizar la jornada. Posteriormente el equipo médico comunicó a los familiares el grave estado de salud de la paciente y estos nos llamaron a Brozas para indicarnos que estuviéramos preparados para el fatal desenlace, el cual ocurrió a la 1.12 horas del día 13 cuando íbamos al hospital. Una vez allí, que serían aproximadamente las 2 horas, con las penas y sollozos en nuestros cuerpos, el facultativo que atendió el óbito, nos solicita el DNI de la fallecida para expedir el certificado médico de defunción (¡qué lástima!). No lo teníamos, las prisas, el momento, teléfonos, etc., hicieron que se quedara en casa. Pero eso sí, llevaba yo en mi cartera fotocopia, indicándome el facultativo que no era válida y que tenía que ser el original. Le rogué por favor una y más veces que considerara la situación y la fotocopia para no hacernos venir a Brozas. Él insistió indicándonos que tenía que ser el original. Así que con las penas y llantos por la fallecida y por la tardanza en podernos traer su cadáver, me tuve que venir a Brozas a por el DNI original, entregándolo en el hospital a las 4.35 horas. El doctor formalizó el certificado de defunción, pues ya estaba allí el coche fúnebre desde hacía dos horas, se introdujo el féretro en el furgón y para Brozas, donde llegamos a las 6 de la mañana. Gracias doctor. Fíjese lo fácil que me hubiera sido decirle a usted que no tenía el DNI que se le había extraviado o que en una de las consultas e ingresos que había tenido en los hospitales se habían quedado con él. ¿Qué hubiera hecho con el cadáver? o ¿con toda la familia? Sea usted un poco más humano y tenga conciencia en estos tristes casos. Si los que están llorando son los familiares, si estos no los va a engañar ni manipular su DNI; si en el hospital está su historial, si.... Bueno, que usted no tuvo compasión, reflexione sobre ello.

Cartas a la directora