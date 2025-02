Viajes y barreras arquitectónicas

El pasado mes de abril fuimos agraciados con un viaje con el Imserso a las Islas Canarias, planificado y organizado por Mundiplan, viaje encantador para los que pudieran disfrutarlo dado que nuestro caso fue más un rosario de inconvenientes que un disfrute por lo que ... sufrimos, motivado por las discapacidades que padecemos tanto mi pareja como yo. Mi compañera Amalia Marín Álvaro, que tiene una minusvalía de dependiente utilizando para los desplazamientos una silla de ruedas eléctrica.

Cumpliendo los plazos, anunciamos a las compañías responsables esta minusvalía para que a la hora del transporte pudieran poner los medios oportunos tanto en los autobuses, como aviones y hoteles para que no hubiese barreras arquitectónicas. Pues bien, fue una carretera de torpezas e inconvenientes, la salida de Badajoz el autobús, tenía su plataforma para la utilización de las personas con discapacidad, pero no funcionaba, consiguieron montarla tras dos horas con el consabido retraso de la salida. En la entrada del hotel Aula Parque de San Antonio había un escalón insalvable con silla de ruedas y situado a tres kilómetros de la playa. La salida hacia Badajoz a las 5 de la madrugada y tras las llamadas telefónicas, escritos y confirmaciones, entendíamos que nada nos volvería a ocurrir, pues no fue así, el autobús que nos trasladaría al aeropuerto carecía de plataforma para silla de ruedas para dicapacitados, cuatro acompañantes se prestaron a ayudar para subir la silla al autobús. En el avión no se permitían sillas de ruedas eléctricas. Nueva bronca con organizadores. Podría seguir enumerando inconvenientes, pero ya se lo imaginan. Si van a ese tipo de viajes y tienen alguna discapacidad, aten bien las circunstancias o perderán la mitad de los días.

Los contratiempos para un viaje que podía haber sido un disfrute de una familia se convirtieron en un calvario de inconvenientes. Por cierto, pudimos observar cómo los extremeños seguimos siendo de otra categoría al compararnos con los catalanes, por ejemplo, ya que vimos como las excursiones del Imnerso/Mundiplan ocupaban un hotel de más categoría en la misma fecha y horarios y cerca de la playa y centro de la ciudad para comodidad de los sufridos pensionistas.

Pediría a los organizadores al menos un inspector que controle la verdad de lo que ofrecen y pagamos religiosamente.