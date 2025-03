Comenta Compartir

Como veas mucho la televisión o como impacten en tu alma las noticias o como mires las redes te vas a quedar sin alegría de ... vivir. Ya incluso entrar en una tienda puede quitarte el entusiasmo, porque en todas las tiendas la gente lleva cara de susto. A mí me gustaba mucho comprarme medio litro de zumo de naranja en el supermercado, en una de esas máquinas que consisten en un enorme cesto de naranjas que van descendiendo por una pendiente que parece un tiovivo hasta que son exprimidas y el jugo cae sobre la botella. Antes ese medio litro me costaba dos euros y treinta céntimos, ahora cuesta tres euros y cincuenta céntimos. Así que he renunciado. Pero he renunciado con alegría. La verdad es que el agua también es una excelente bebida de desayuno. Qué bien se está sin zumo de naranja. Tú me subes los precios, yo bebo agua. De momento es bien barato beber agua. Tú me subes los precios de la gasolina, yo me voy de paseo por el campo, a pie.

De modo que hay que buscar siempre la alegría de la vida. No te la pueden tocar. Todo conspira para robártela. No hay que dejarse. Que España es el único país de Europa en donde te obligan a ponerte la mascarilla en el transporte público, me hago una en casa, una blanca, en donde escribo dos palabras 'te quiero'. También la fantasía es un arma contra quienes te quieren robar la alegría. Hay un bien mayor en la vida de cualquiera, ese bien es la salud. Ahora sabemos que la salud es doble, que está en el cuerpo y está en el alma. Ahora sabemos que la salud del alma tiene demasiados enemigos invisibles. No mires demasiado el dinero que tienes en el banco, o perderás la alegría. No intentes cambiarte de nevera, arregla la vieja, te sentirás mejor. Lleva al zapatero tus zapatos desgastados. No te cambies de coche. Fíjate en que tu vieja nevera hace exactamente lo mismo que la mejor nevera del mercado: enfría lo que pones dentro, y eso es asombroso. Tus zapatos viejos hacen lo mismo que los de la nueva temporada: caminan en tus pies. Y tu coche te lleva a todas partes exactamente igual que uno nuevo, lo mismo que el último modelo con la tecnología más ecológica del mundo. Y siempre será más ecológico no tirar nada a la basura. Sobre todo, cuando te piden que tires la alegría a la basura. Y si no pones la televisión, y si no te enteras de nada, te estás, en realidad, enterando de todo, sobre todo de lo principal: estás escuchando la soledad de tu corazón, su latido incesante, que es lo único que importa.

Temas

Salud mental