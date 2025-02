Para que los alcaldes sigan durmiendo mal...

Comenta Compartir

En España hay numerosas ciudades de más de 50.000 habitantes sin periódicos impresos. Los hubo pero desaparecieron, víctimas de una crisis que es mundial, pero ya se sabe que problema de muchos no es consuelo de inteligentes... Y en esos municipios sin prensa de ... papel estoy seguro que hay quienes se van cada noche tranquilos a la cama y duermen a pierna suelta: los alcaldes. No hay mejor pastilla para el sueño de un gobernante local que tener la certeza de que a la mañana siguiente no se encontrará con un titular en portada que hable de las promesas incumplidas, las calles mal asfaltadas o la subida del precio de los servicios municipales. De manera que, por el bien de la democracia y la pesadilla del mal gobernante, tendremos que seguir manteniendo viva la llama del periodismo. El insomnio del poder.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión