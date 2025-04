Al alcalde de Cáceres

Comenta Compartir

Señor Luis Salaya, alcalde de Cáceres, me congratulo ante la noticia de los proyectos que su gobierno está realizando y un gran número previstos para ... 2020 y 2023. Entre las principales obras a ejecutar, como la sustitución de canalizaciones en Gil Cordero y las obras de mejora y accesibilidad en la calle Salamanca, destacan también las obras de mejora de accesibilidad, saneamiento y zonas verdes en la barriada del Espíritu Santo. Pero no todo el monte es orégano. El proyecto y obra terminada es el corredor peatonal entre el Parque de Cánovas y el Parque del Príncipe, obra que considero innecesaria por su alto coste y tiempo de ejecución, además de que ya se había actuado en obras de mejoras en el periodo de 2019/2020, por lo que creo que es una obra para la galería con un acerado peatonal de más de ocho metros de ancho ¿Para qué, si no hay ni tiendas ni industria ni peatones que precisen de estos servicios?

También destacan los 38 proyectos de actuaciones como la reforma y sustitución de las canalizaciones de la calle Argentina, parte de la avenida de Alemania y en abril comenzarán las obras en la ronda de San Francisco y la avenida del Brocense hasta la plaza de los Conquistadores. Ya en la primavera de 2023 están previstas actuaciones de renovación en Dr. Marañón, Rodríguez Moñino y Maluquer; y también se intervendrá en el entorno de la avenida de la Constitución en Aldea Moret. Bienvenidas sean estas obras que mejorarán la vida de los cacereños. Aunque se ha olvidado, señor alcalde, de la segunda arteria principal de la ciudad; la avenida de la Virgen de la Montaña, que requiere un actuación integral en los servicios de abastecimiento de agua, red que con frecuencia revienta con el consabido coste económico, perdida de caudal y grandes molestias para muchos ciudadanos como los de la propia avenida, periodista Sánchez Asensio, León Leal, calle del Rosario, la plaza de los Conquistadores y San Francisco. Hay que hacer un plan integral de esta importante arteria, con nueva red de saneamiento, nuevo acerado y pavimentación de las dos calzadas, reposición de alcorques, setos y arbustos. ¿Recuerda, señor Salaya, cuántas veces se ha dirigido a usted la Asociación en Defensa del Bulevar de la avenida de la Montaña para exigir estas obras? No carecería de lógica pensar que si no existe ningún proyecto de regeneración de la avenida se deba a que ese sector de nuestra ciudad no vota al PSOE y hemos de purgarlo los vecinos. No dé la callada por repuesta a nuestra demanda y dé la cara.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión