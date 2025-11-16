HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 15 de noviembre, en Extremadura?
El Gobierno aplaude una votación en el Congreso. EFE
Entre Líneas

Un salvavidas en la agonía

Europa ha lanzado un balón de oxígeno en auxilio de Sánchez al avalar la Ley de Amnistía

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

La legislatura ha recibido esta semana un balón de oxígeno desde Europa. El informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE favorable ... a las cuestiones esenciales de la Ley de Amnistía constituye un notorio espaldarazo a la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez en un momento crítico en el que la reiterada escenificación de la ruptura por parte de Junts coloca al Ejecutivo a los pies de los caballos, en minoría parlamentaria, con una mayoría del 'no' en el Congreso que tampoco se pone de acuerdo en una moción de censura constructiva.

