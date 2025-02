¡Que viene Trump!

Desde que se difundió en 2020, parece claro que el covid significó el cierre de la Edad Contemporánea y el inicio de una nueva era ... histórica de orden mundial, que bien cabe llamar global. Fin de un ciclo e inicio de otro. El finiquito de la cultura occidental y la identidad del viejo continente que cimientan Grecia, Roma, el Renacimiento, el Humanismo o la Ilustración, para crear una amalgama amorfa sin referentes.

La epidemia fue la culminación de un plan iniciado mucho antes, cuando el proyecto de unificación de Europa concebido por Robert Schuman, Konrad Adenauer, Jean Monnet, De Gásperi o Henri Spaak se malogró bajo una nueva filosofía política.

La idea era aglutinar los países que hicieron el mundo en una potente unión que jugara papel preponderante en el escenario surgido tras la irrupción de Estados Unidos y China en el concierto internacional. Al inicio así fue de mano de los grandes estadistas Charles De Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac, Willy Brandt, Helmut Kohl, Aldo Moro, Amintore Fanfani, Giulio Andreotti, Harold Wilsón, Margaret Thatcher y la epígona Ángela Merkel. Pero luego el proyecto quebró reduciéndose a una estructura burocrática de 40.000 funcionarios, parlamento heterogéneo de ochocientos miembros, y políticos mediocres sin líderes. De modo que bien cabe decir que la Unión Europea ha acabado con la gran Europa del pasado. Y que el desapego hacia la institución es creciente.

Un ente dominado por el economicismo meramente técnico, la progresía, el populismo, la ecología, la inmigración incontrolada, la invasión islámica y otras cuestiones muy ideologizadas que inspiran una legislación dirigida a acabar con la mismidad europea, la energía nuclear y el automóvil; destruir presas y cultivos; regular de modo aberrante la agricultura, la caza y el medio ambiente; imponer la plataforma única y el carril bici, y otros sinsentidos. El cambio climático, el desarrollo sostenible, la inteligencia artificial, y la Agenda 2030, son sus mantras.

He tenido ocasión de conocer en Bruselas sus instituciones y el pelaje, nivel, e ideas de sus miembros, y el panorama es para echarse a temblar.

Mechero que no encienda; mando de persiana accionable solo desde fuera de casa, cigarrillo que no arda para dificultar fumar; prohibir varear los olivos para que no sufran; adherir los tapones a las botellas y tetrabriks; atribuir el cambio climático a las ventosidades de las vacas, y chorradas de igual tenor, son sus preocupaciones.

Esa es la Europa desvaída y venida a menos a la que, junto con las dictaduras bolivarianas y la izquierda en general, tiene atemorizada Donald Trump, cuya arrolladora victoria manifiesta que su programa de acción decidida es lo que los americanos desean y los populistas ven como valladar.

Como Badajoz sufre las consecuencias de la política de la Unión Europea en bastantes aspectos, hasta el extremo de que muchas de sus cuestiones se deciden en Bruselas y no aquí, así hay que consignarlo en la crónica local.