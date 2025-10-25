Viejos cementerios

El Ayuntamiento ha acordado declarar Bien de Interés Cultural el cementerio de San Juan, llamado popularmente Viejo. Hace veinte años ya se planteó hacerlo, pero ... el desacuerdo entre los grupos políticos lo frustró. Ahora, con todos conformes, la idea sale adelante.

Creado en 1839 por el alcalde José María López, fijó en él definitivamente el reposo de los badajocenses, que hasta entonces se diversificaba en numerosos lugares distintos. En la etapa árabe y primeros tiempos cristianos, junto a las murallas, al cobijo de iglesias y conventos, y otros puntos.

La primera necrópolis general histórica fue el campo de San Roque en que se depositaron los cuatro mil bejaranos que Sancho IV el Bravo degolló en 1289, espacio que desde entonces fue llamado Fonsario o Campo del Osario.

Mas el lugar habitual durante los siglos siguientes continuó siendo un edificio religioso, uso que numerosas veces fue prohibido por los problemas sanitarios que originaba. Finalmente, por conminación de las Cortes de Cádiz, en 1813 se dispuso malamente un camposanto en un corral del convento de San Francisco. Donde luego la Delegación de Hacienda. Pero tan precario que en 1821 hubo que trasladarlo a la alcazaba, ocupando las ermitas de la Consolación y el Rosario, en las que hasta hace poco se vieron nichos. Construido por Valentín Falcato, maestro mayor de obras e historiador, es alabado en el diccionario de Madoz (1854) con texto propio, como: «uno de los puntos más dignos de verse de la ciudad por la riqueza y gusto de sus sepulcros de jaspe y mármol con estatuas y figuras.» ( I-238)

Resultando insuficiente para acoger las víctimas de las epidemias de peste de 1833 y posteriores, se dispuso una necrópolis adicional en el cerro de San Cristóbal, de donde, por su apartamiento y abandono, retornó a la alcazaba. Como complemento, en 1839 se había abierto ya otro en el Cerro del Viento: el de San Juan Bautista, que por su lejanía también levantó protestas, pero al que, sin embargo, se trasladaron los mejores panteones de la alcazaba. Y el del Cerro de la Muela se clausuró.

Siglo y medio después, ante su saturación e imposibilidad de ampliarlo por hallarse ya absorbido por un entorno urbano muy denso, en 1983 al alcalde Luis Movilla promovió la disposición, en el pinar del Manantío, del de Nuestra Señora de la Soledad, o Nuevo, que también fue criticado por la misma razón de su lejanía, hasta que finalmente se lo aceptó con normalidad. Hoy funcionan ambos.

Antes, al comenzar noviembre se recordaba a los difuntos con oraciones y sentimientos de afecto. Actualmente ese sentido espiritual se ha difuminado, y muchos viven la fecha como un esperpento carnavalero de origen exótico al que llaman jalogüen, que se celebra hasta en los colegios de primaria disfrazando a los niños de cadáver.

Hecho que llama la atención es que, pese a su carácter de plaza fuerte sometida a continuos episodios bélicos heroicos con muerte de muchos soldados de todas las nacionalidades, en Badajoz no exista un cementerio militar.