EL LEÓN Y LA COLUMNA

Cómo torear a los españoles

Alberto González

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Aunque podía serlo perfectamente, y seguro que así lo ha pensado la inmensa mayoría de los lectores, no se trata del plan de Pedro Sánchez ... para engañarnos y descabellar España dándole la puntilla, sino de un libro escrito por un portugués: 'Como tourear os espanhóis e sair em hombros'. (Esfera dos Livros. Lisboa. 2007) Lo que sí parece es que el interfecto pretendió apropiarse del texto para editarlo como propio, igual que la tesis, pero no lo logró. En su lugar, afirmando su catadura moral y política, lanzó esa campaña tan fina de los huevos y la defensa de los terroristas de Hamás.

