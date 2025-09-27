Cómo torear a los españoles

Aunque podía serlo perfectamente, y seguro que así lo ha pensado la inmensa mayoría de los lectores, no se trata del plan de Pedro Sánchez ... para engañarnos y descabellar España dándole la puntilla, sino de un libro escrito por un portugués: 'Como tourear os espanhóis e sair em hombros'. (Esfera dos Livros. Lisboa. 2007) Lo que sí parece es que el interfecto pretendió apropiarse del texto para editarlo como propio, igual que la tesis, pero no lo logró. En su lugar, afirmando su catadura moral y política, lanzó esa campaña tan fina de los huevos y la defensa de los terroristas de Hamás.

El autor del libro es Marco Horácio. Uno que se dice gracioso. «Nome incontornavel do humor en Portugal; actor e humorista que é uma das caras fortes da RTP». Casi nada. Otro Broncano colorado alem da raia.

Su referencia principal es Badajoz, capital que dice frecuentar, y cita repetidamente como paradigma de nuestro país, donde asegura tener conocidos, pues, según afirma, los españoles no son aptos para la amistad.

El panfleto es breve, disperso, y estilo literario horrible. Arrancando con el manido: «De España, ni buen viento ni buen casamiento», constituye un vademecum de todos los tópicos y prejuicios de los portugueses sobre España y los españoles, más otros propios de brocha gorda.

Desde antiguo todos los pueblos han sido motejados por sus vecinos con expresiones alusivas a sus defectos o características. Ya los antiguos atenienses llamaban beocio (ignorante) a sus vecinos tebanos. En nuestro tiempo, los ingleses son imperialistas; los franceses, chauvinistas y galantes; los alemanes, cuadriculados y organizados; los italianos, artistas y enredadores; los suizos, puntuales; los yanquis, prepotentes; los rusos, bebedores, y los españoles, toreros, flamencos y vagos. En Badajoz se llama a los de Mérida pueblerinos, y en Mérida a los de Badajoz, fanfarrones.

En general son expresiones de intención denotativa y jocosa más que insultante. Lo que no ocurre con las que, dando salida a alguna frustración recóndita, expele el burdo caricato luso en términos que seguro rechaza la mayoría de sus compatriotas.

Los portugueses pueden estimar a España el país vecino rico, jactancioso y vocinglero que los mira por encima del hombro. Y a los españoles, con faltas que muchos naturales repudiamos también. Porque, en efecto, tenemos aspectos que mejorar, pero también muchos de los que enorgullecernos. Ya decía Gracián que España tiene defectos que es como si no tuviera ninguna virtud. Pero que al mismo tiempo posee tales virtudes que es como si no tuviera ningún defecto. En ese marco de fraternidad fronteriza, particularmente acusada en Badajoz, nuestros vecinos nunca nos descalifican en términos hirientes. Y en lo que nos atañe, tampoco nosotros a ellos; pues aparte de considerar al portugués el hermano menor ceremonioso y cumplido, y tomar a broma algunas de sus cosas, admiramos su educación, orgullo nacional, respeto a las tradiciones, cariño a lo propio, sentido cívico, mesura, mimo por lo pequeño, y otras muchas cualidades que lo hacen entrañable y apreciado. Ellos aprecian nuestros caramelos, y nosotros, sus vajillas.