De la serpiente al culebrón

Recurso informativo emparentado con la serpiente de verano es el culebrón. Propio de los medios audiovisuales amarillos que hacen de él su centro, a veces ... resulta necesario también en los serios, pues hay noticias que por su variedad de contenidos y permanente actualidad requieren ser tratados repetidamente.

Aunque en principio el término aludía a la telenovela muy larga y enrevesada de carácter melodramático, la expresión ha acabado por referirse a asuntos liosos con numerosos episodios que se prolongan en el tiempo. En la versión grillera consiste en crear o estirar un tema con chismes sobre personajillos y cuestiones inanes. Y en la seria, seguir con rigor las cuestiones de calado según evolucionan. En nuestros días el culebrón político es el más extendido. Algunos empezaron hace veinte años, y no solo no han concluido, sino que siguen engrosando con nuevos episodios.

Clásicos son el de los ERE de Andalucía y malversación del dinero de los parados por gente del PSOE, y si Griñán y Chaves entran el la cárcel o no. Que será que no. Amnistía al conspirador catalán que huyó en el maletero de un coche después de dar un golpe de Estado e incitar a agredir a la Policía Nacional y Guardia Civil, y sus adláteres. Entrada en España, pese al veto europeo, de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con cien maletas de contenido desconocido. Manejos del ahora exministro José Luis Ábalos y sus colegas Koldo, Berni y demás tropa. Negocios de la mujer del presidente del Gobierno, su investigación por la ley, y trato especial en los tribunales. Actuación de los Tezanos, Armengol, Conde Pumpido, Álvaro García Ortiz, Dolores Delgado y demás magistrados de las togas embarradas. Pugna entre Tribunal Supremo, Constitucional, Fiscalía y Abogacía del Estado, y maniobras para controlarlos. Reparto de inmigrantes entre las Comunidades, o relación PP-Vox. El asunto del clan mafioso Pujol se diluyó entre componendas sin devolver un duro. Los demás no acaban.

Muchos de los culebrones actuales más sonados son obra, no de los medios populistas, sino del mismísimo Gobierno de España, que los crea y prolonga cada día con nuevos episodios.

A nivel regional resaltan el Buda de Cáceres, el regadío de Tierra de Barros, el cierre de Almaraz, fábricas, minas y gigafactorías varias, el tren que nunca llega, y la politización de los casos García Verdejo y Dulce Chacón.

Y en nuestra ciudad los de la Policía Local, camalote del Guadiana, piscina de la margen derecha, usos del fuerte de San Cristóbal y Hospital San Sebastián, traslado del centro de salud de Los Pinos, ruina del casco antiguo, edificación de viviendas sobre el yacimiento arqueológico del Campillo y, como más reciente, el del hermano del presidente del Gobierno, hijo predilecto de la Diputación Provincial.

El de la bandera de Badajoz, ya concluyó. Y el de la enseña de los palomos en edificios públicos no ha hecho más que empezar.