El Sánchez de los peces

Un libro reciente sobre anécdotas de nuestra ciudad que referencia el 'Introito de pescadores por tierras de Badajoz', del escritor Diego Sánchez de Badajoz, es ... buena ocasión para evocar el arte piscatorio en esta capital y a quien lo trata de modo tan jocoso como bien informado.

Coetáneo de Torres Naharro, Sánchez de Badajoz es el autor más antiguo citado como natural de nuestra ciudad; pues aunque ni el lugar de nacimiento ni la fecha, que se sitúa a fines del siglo XV, están documentados, todo parece indicar que fue paisano, estimación que cimentan su condición de párroco de Talavera la Real, su buen conocimiento del Guadiana a su paso por Badajoz y detalles que indican estrecha relación con ella.

Manuel Pecellín, que lo conoce bien por haberlo estudiado a fondo, dice de él que nace, vive y muere en nuestro terruño, cuya flora y fauna, usos y costumbres, muestra conocer cumplidamente; que su producción literaria es un precioso documento lingüístico para conocer el habla de nuestros mayores; y que su importancia para el desarrollo del teatro español es innegable.

Su obra se publicó en Sevilla en 1554 como 'Recopilación en metro' a instancias de su sobrino Juan de Figueroa. En el XIX Vicente Barrantes le dedicó algunos comentarios. Y en 1910, con el título 'Recopilación en metro del bachiller Diego Sánchez de Badajoz', fue reeditada, con estudio previo de José López Prudencio, por la Biblioteca Archivo Extremeño, en la Tipografía de Antonio Arqueros. En 1929 apareció de nuevo por impulso de la Real Academia Española, «para conocimiento de la adolescencia del teatro español y la pintoresca habla campesina de la Extremadura de hace cuatro siglos, muy abundante en voces, frases y giros dignos de estudio». Con picaresco y agudo sentido del humor, cabe añadir.

Además de los que cita el clérigo aficionado a la caña, que anhela «volverse a su pescar para vivir descansado», la relación identifica, puntualizando que el río no es de peñas, casi un centenar de apostaderos, pesquiles, parajes y puntos de lance, ignotos seguramente para los pescadores de hoy, como la Colada, Charca Blanca, Henchidero, Majadal, Hoyo de los Tejares, Cascajoso, Malhincado, Galapaguera, Bacinete del Vero, Vado de la espadaña o Puerta del río. Y, afirmando que no hay pescado desabrido, especies como barbos, bornos, samillas, pisones, combas, jaramugos, beceros, escardones o bordallos, en colorista visión del Badajoz de su tiempo. A galápagos, lampreas, sapos y anguilas dedica halagos especiales. Y de las bogas dice que en su tiempo gustaban tanto que cuatrocientos pescadores no podían abastecer su consumo. Gusto que hasta hace poco aún satisfacían bar el Nene, X, Navegantes, Moreras y otros muchos.

Tras explayar su exhaustivo conocimiento del mundo guadianero, el bachiller Sánchez, burlón, pero no embustero, concluye diciendo: «Discúlpenme los errores; perdonen si no he sabido; que habro sobre bebido; y no curo de primores».