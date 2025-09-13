Sal vieja, Sal nueva

La toponimia urbana ofrece abundante información sobre Badajoz. Indica la evolución de la ciudad; zonas de mayor actividad vecinal y comercio público, e incluso el ... color político del ayuntamiento que aplica el nombre a las calles. Unos con intención más ideológica que nominativa, y otros de personajes y hechos de ámbito general. Muchos los impone directamente la gente por practicismo, siendo a menudo los que prevalecen sobre los oficiales.

En fortificación, la cerca vieja alude a la medieval anterior a la moderna del siglo XVII. El de Palmas fue 'puente viejo' hasta que en 1960 se levantó el 'nuevo', luego de la Universidad. La puerta de Palmas fue 'del puente', o Puerta Nueva, hasta que en 1686 se construyó la de Pajaritos, que tomó el nombre de Nueva y, más tarde, de Carros.

Aguas arriba del Guadiana estaban el molino y la fuente vieja y, aguas abajo, el molino y la fuente nueva.

El camino de las Moreras al Rincón de Caya se llama de Madre Vieja por el cauce antiguo del Guadiana que luego quedó al descubierto. En el extremo contrario, el camino viejo de San Vicente es el que antiguamente iba a esa localidad desde el Cerro de San Cristóbal.

La plaza de Portugal, foco de articulación del antiguo barrio de San Nicolás y campo de la Cruz, se llamó en origen Plazuela Vieja, nombre que conservó hasta que, a principios del XX, se le puso Isabel la Católica, que por su carácter religioso suprimió la República en 1931 para imponerle el de Portugal que aún conserva. La calle López Prudencio se llamó Munición vieja por haber radicado allí los almacenes de pertrechos militares, luego Intendencia, ubicada en el Corralón de Berenguer y Santo Domingo. Y Muñoz Torrero, Gobernador viejo por haber tenido en ella sede tal autoridad, luego pasada a Gobernador nuevo (Bravo Murillo).

La calle Sepúlveda fue Sal vieja por el almacén de este producto, más tarde ubicado en Sal nueva, o solo Sal (Arias Montano). Y Francisco Pizarro, Aduana nueva, al recibir esta oficina antes sita en San Juan. Por ser de creación tardía la calle Cristóbal Oudrid fue la calle Nueva.

Hubo una calle Larga o Zumbadera (Felipe Checa) y una calle Corta (José Terrón). También existieron las Plazas Alta y Chica (Santa Ana), Alamedas vieja (Ramón y Cajal) y nueva (San Francisco) y Paseo de Las Viudas (San Francisco y Puerta de Palmas), Arco del Peso y Calle del Arco, Seminario viejo (Minayo) y Seminario nuevo (Sancha Brava)

Cárcel vieja y nueva fueron llamadas sucesivamente las de la Plaza de San José, Palacio de Godoy, Pardaleras y Carretera de Olivenza. La plaza de toros 'nueva' de Pardaleras, sustituyó en 1967 a la 'vieja' de la Ronda del Pilar. El antiguo Vivero de Sancha Brava de 1920, cedió su sitio al nuevo Vivero de Valdepasillas en 1998.

Por encima de sus nombres oficiales, es su época y aspecto, pues, lo que identifica muchos lugares de Badajoz, sistematizando su historia de forma práctica.