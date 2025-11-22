Restauraciones y desplomes

Por causa, dicen, de la lluvia, aunque más bien, quizá, por obras realizadas en la zona, se ha desplomado la muralla junto a la Torre ... de Espantaperros. No es la primera vez que un monumento resulta afectado por la construcción en su ámbito de un edificio nuevo, ejecución de obras que modifican su naturaleza, o remodelación empleando materiales y técnicas inadecuados que alteran su solidez, drenaje y estabilidad, originando humedades, grietas y desplomes que requieren nuevas intervenciones.

Así ha ocurrido con el derribo de edificios de valor histórico-artístico protegidos en el casco antiguo, para levantar otros de diseño estridente que rompen la armonía ambiental. Como en la plaza Alta, detonando en las desembocaduras de Zapatería, calle del Burro, Trinidad y otras zonas. O las fallidas rehabilitaciones del fuerte de San Cristóbal; hornabeque de la cabeza del puente de Palmas, o revellín de San Roque, que después no se mantienen ni se les da destino; alcazaba, o foso del baluarte de Santa María, cuya inundabilidad tras la obra realizada acabará por socavarle los cimientos.

Particularmente inadecuadas fueron las reformas del puente de Palmas, eliminando los pasos volados laterales y absurda disposición de la célebre barandilla de hierro de Pérez Hermanos. Y la Casa de Morales. Y la aberrante rehabilitación del baluarte de la Trinidad para convertirlo en un búnker de cemento; derribo del convento de trinitarias, o erráticas obras en el hospital San Sebastián, que de despropósito en despropósito, encajándole eventos a capón, van menoscabando su carácter sin aplicarle destino definitivo.

En lo que concierne al rincón de Espantaperros, pese a tratarse de un espacio muy crítico, especialmente protegido, en él se han realizado intervenciones tan discutibles como el polémico cubo de Biblioteconomía, Biblioteca Pública de Extremadura, y otras actuaciones lesivas. Muchas contra la opinión de asociaciones ciudadanas y expertos en materia histórico-artística, aunque con dictamen favorable o el silencio de la Comisión de Patrimonio. Más acertado resultó el tratamiento de los espacios extramuros aledaños a la torre de la Atalaya y la Galera aneja, con la disposición de hermosos jardines. Obligado es señalar también que las excelentes restauraciones de la propia torre de Espantaperros, Puerta de Palmas, plaza Alta, y más recientemente casas mudéjares, colegio jesuita, Casa de la Audiencia, iglesia de Santa Catalina, y las Tres Campanas, salvaron los monumentos de la desaparición.

Reducido hoy a rincón desolado en un extremo de la alcazaba, el lugar ahora afectado por el desplome fue antaño dinámico centro ciudadano densamente poblado –la Villa de Suso– en el que radicaban la primitiva catedral de Santa María del Castillo, obispado, iglesias, ermitas, sede del concejo, palacios, torres, casas señoriales y otros focos de actividad. Y más tarde cuarteles, polvorines, y hospital militar. Articulada en torno al Campillo, donde perduran ricos contenidos arqueológicos, la zona constituía el corazón del Badajoz primitivo y referente de su identidad. Hoy, la erección de edificios sobre su memoria, en controvertida operación inmobiliaria que llaman de rehabilitación, arrasará lo que no destruyeron en siglos las lluvias ni las guerras.