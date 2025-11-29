Próxima a la zona en que se ha desplomado la muralla junto a la Torre de Espantaperros se hallaba la posada del Rincón, una de ... las más renombradas de las que existieron en Badajoz.

Otras igualmente populares bullían en su entorno frente a las Puertas del Alpéndiz, Mérida y Trinidad, poblando una zona que completaban mesones, bodegas, tabernas, barberías, talleres y artesanías.

Junto a Puerta Trinidad abría el mesón del Vino. En Contreras (Vicente Barrantes) La Gallega. En Granados, Jacinta. Y en Corregidores, La Pimienta, así llamada por el apodo de la titular. Los más populares se concentraban en el área de la plaza Alta. Como Marín, en la calle Arjona, hoy San Lorenzo, la del arco aneja a la plaza Alta. Y cerca, Patanas, en el inicio de Concepción Alta o San Lorenzo; Casas Pintadas, y el Cristo. Por el lado de San José, cabe la calleja de Zurradores o Encarnación, abrían Los Leones y Los Caballeros.

Entre la torre de Espantaperros y la Galera se situaban los toriles, carnicerías o matadero viejo, y el pósito. Y presidiendo la plaza del Reloj, el nombrado Mesón del Rincón. Cara a las calles Atalaya, Cojo Laneros, Ollerías, Costanilla, Jarilla y Campillo, comunicaba con el mercado contiguo por la Boca de la Plaza o Puerta del Toril, situada en el costado del zoco llamado Pelacogotes por su carácter umbrío.

La posada era el alojamiento de los recueros, trajineros y transeúntes sobre todo rurales. Se articulaba en torno a un amplio patio con gran portón de acceso para acoger los carruajes, caballerías y bagajes, y disponía de pozo, pilar, pajares, bodega, comedor y alojamientos para los huéspedes. Bueyes no se admitían. Frecuentadas como lugar de trato y negocio, estaban reguladas por normas que aseguraban su buen funcionamiento, principalmente en lo concerniente a precios, higiene, comidas, y orden para evitar pendencias.

Las ordenanzas de Badajoz de 1767 determinan que debían ostentar en la puerta un cartel indicando sus servicio y precio, sin más ganancia que la quinta parte del coste, con obligación de ofrecer cebada y pienso sanos para los animales, y evitar que en los pajares entraran puercos o gallinas. Para control de maleantes debían informar diariamente a las autoridades «de todas las personas de ambos sexos que llegaren de cualquier estado, calidad o condición que sean, con expresión de nombres, apellidos, naturaleza, pueblos de su vecindad, objeto de estancia, y destino siguiente».

Hace un siglo en Badajoz existían aún diez grandes posadas a pleno rendimiento. En la plaza Alta, Barrado y Feliciano Rodríguez. Entre las Peñas y Trinidad, Buhíga y Corchero, que unidas formaban el Mesón del Vino. En Ronda del Pilar, Agustín López. En Melchor de Évora, Moreno, y Eugenio 'el Portugués'. En San Agustín, Camacho. En Santo Domingo, Ledesma. Y en Prim Colino.

Aparte otra decena de pensiones modestas, para viajantes, funcionarios, empleados y similares, abrían cinco hoteles: Dos Naciones, en Vicente Barrantes. Galéa, en Muñoz Torrero. Garrido, en plaza de San Juan; Palax en Vasco Núñez. Y Magestic, luego Madrid, en la Soledad.