Obras que cambiaron Badajoz

En Badajoz las obras no paran. De ordinario son obligadas para mantener la ciudad. Otras se hacen para justificar una subvención o, en nuestro tiempo, ... cumplir dictados de Europa u otras instancias. O por criterio ocasional de algún regidor. Estas suelen ser inanes, pero las pensadas a largo plazo resultan decisivas.

Con proyección de futuro, determinantes de la capital actual, fueron la remodelación de la Plaza Alta a fines del siglo XVIII y posterior localización en ella del mercado metálico; o, por igual época, traslado de la Casa Consistorial al Campo de San Juan, y el Obispado al ámbito de Minayo; apertura de la plazuela de San Andrés; y en nuestro tiempo mercado de Santa Ana en la Plaza Chica. Cada una de ellas creó un potente foco de atracción para la articulación de nuevos tejidos urbanos, asentamiento de vecindario, y estímulo a la actividad ciudadana.

Las alamedas vieja y nueva, primeras áreas arboladas urbanas también en el XVIII; paseo o salón de San Francisco sobre el vergel llamado Delicias del Anléo, por el Capitán General que lo dispuso, a mediados del siguiente; parque de Castelar a inicios del XX; o parques de la Legión, Infantil, y demás que rodean las murallas, ideados y ejecutados por Antonio Juez los pasados años cincuenta y sesenta, dotaron a la ciudad de un completo conjunto de zonas verdes y ámbitos de estancia en el casco antiguo, cuya virtualidad aún es patente.

La separación de Puerta de Palmas de las murallas a principio del XX para abrir paso a la estación de tren y margen derecha del Guadiana; cierre del portillo de Pelambres y recrecido de la calle del Río; brechas en las murallas y apertura de las avenidas de Colón y Huelva a mediados de la misma centuria para canalizar la expansión del caserío; derribo de la Posada de Ledesma colindante a Santo Domingo para permeabilizar con el casco intramuros; disposición del puente nuevo, hoy de la Universidad, y derribo del baluarte de San Juan y Cuartel de la Bomba por la misma época, para abrir la Avenida General Rodrigo, luego de Europa, a fin de crear otro alineamiento de salida, fueron actuaciones polémicas en su momento, pero necesarias y acertadas según demostró la evolución de la ciudad.

Igualmente cruciales y en algún caso también polémicos resultaron el derribo de la cárcel de Pardaleras, y seminario de San Atón en Minayo, para renovar la estructura espacial y constructiva de esas zonas.

Operación planteada repetidamente desde el siglo XIX, fue abrir una gran vía uniendo las puertas de Trinidad y Palmas. El primer proyecto, y mejor elaborado, fue el ideado en 1896 por el alcalde Páez de la Cadena, pero no se realizó. En 1933 el arquitecto Francisco Vaca presentó otro descabellado que proponía derribar la catedral por estorbar su recorrido.

Sucesivos planes retomaron posteriormente el propósito, pero ninguno se realizó tampoco. En 1960 se volvió la idea, pero para ejecutar únicamente el tramo entre plaza de Minayo y Puerta de Palmas recientemente remodelado.