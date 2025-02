Entre la obra y la carrera

El domingo pasado, en mi paseo mañanero me topé con dos personas de las que a menudo me abordan para comentar aspectos de la ciudad o hacer sugerencias varias, pensando que como cronista oficial tengo autoridad para resolverlas. A todas escucho y respondo que mi ... papel en el ámbito municipal se limita a ser notario de la realidad, pero que carezco de capacidad ejecutiva alguna.

Las del domingo representan la cara y la cruz de Badajoz, poniendo de manifiesto que nuestra ciudad se percibe de dos maneras bien distintas.

Una es la del que tomando como pie el cierre de la ciudad ese día por causa de una carrera deportiva, hecho que a su parecer se repite con demasiada frecuencia, estima que el ayuntamiento desatiende lo importante para dedicarse solo al jolgorio sin abordar los problemas reales de la población, afirmando que la acumulación de obras caóticas, calles levantadas durante meses en ejecución inacabable; centro en despoblación creciente; casco histórico en ruina dominado por la inseguridad, la suciedad y la droga; imposibilidad de circular y aparcar que motiva el cierre de establecimientos y negocios; o la lentitud de la burocracia municipal, así lo atestiguan.

Pese a lo cual no hay semana en que no se celebre un acontecimiento callejero invadiendo el espacio público con ruidos, suciedad, destrozo de mobiliario urbano, ocupación de portales, cortes de tráfico; obstáculos para los peatones y otras molestias. Uno de tales actos es el que el pasado domingo 8 de octubre motivó los comentarios del ciudadano crítico. Para la semana próxima se anuncian varios más. El ayuntamiento, decía, más que órgano gestor de la ciudad parece una empresa organizadora de espectáculos.

Le respondí que lo que ocurre en Badajoz no es cosa solo de aquí, sino lo habitual en todos sitios en los tiempos actuales

Frente a esa visión, el otro vecino valoraba la realidad de modo distinto, considerando que las cosas importantes no es que estén abandonadas, sino que al ser actuaciones complejas de largo alcance requieren plazos amplios para resolverse. Si las calles se encuentran en obras es porque se están reparando averías o mejorando dotaciones y servicios; y solucionar problemas peliagudos enquistados desde hace mucho tiempo, como la degradación del casco histórico, el aparcamiento, o poner en orden la Policía Local no es cosa de un día para otro, estimando que el ambiente festivo que domina la ciudad y sus actividades lúdicas, deportivas, culturales o solidarias, indican, no frivolidad, sino vitalidad y optimismo. La capacidad de Badajoz de volcarse a la calle y su condición de lugar con los brazos abiertos para acoger a todo el mundo y dar cabida a cualquier acontecimiento.

A los dos le comenté también que el ayuntamiento que así actúa es el que la gente ha elegido por mayoría absoluta. Lo que indica que esa es la política que la población prefiere.