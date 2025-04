Hecho a mano

Comenta Compartir

Durante siglos la sociedad funcionó a mano. Junto con su habilidad, era la única herramienta de que el hombre disponía para hacer las cosas.

Luego ... se crearon instrumentos, pero las cosas se seguían haciendo a mano. Las precisas, porque en una sociedad práctica no cabía lo superfluo. Y proliferaron los artesanos. A diferencia de hoy, en que las cosas se fabrican industrialmente sin que nadie las demande, forzando luego su compra, antes solo se producían por encargo. No había tiendas: únicamente el taller del artesano. El carpintero fabricaba una mesa solo cuando alguien se la encargaba, no antes. Y no según modas, sino como siempre, a conciencia, para que durara mucho tiempo.

Hoy no se encarga una mesa al carpintero. Se adquiere en un hipermercado impersonal la que la publicidad impone, hecha para que enseguida se rompa y haya que comprar otra. La argucia se llama obsolescencia programada. Confeccionar productos deleznables que duren muy poco. En el pasado, cuando el artesano se esforzaba en lograr la obra bien hecha en la que iba su pundonor y crédito, eso era impensable. Prueba del valor que conserva lo artesanal es que cuando hoy se quiere resaltar la calidad de algo se dice que está confeccionado a mano: elaboración propia. Producido en casa. Pan de pueblo. Horno de leña. Dulces caseros. Guiso de la abuela. Chacina de cortijo. Vino de pitarra… Badajoz, hasta bien avanzado el siglo XX fue una población de economía y modos de vida básicamente rurales, en la que abundaban los carros, caballerías y aperos de labor del campo, para cuya atención proliferaban los servicios y artesanías propios del sector. Aunque muchos artesanos trabajaban a título individual, también abundaban los talleres con numerosos empleados, algunos hasta medio centenar, además de una prole de aprendices, que siempre buscaban la obra duradera bien hecha. Todavía en 1960 existían en Badajoz treinta y cuatro herrerías y cerrajerías, entre las que dominaban Carrallo, Buhíga, Cruz Salgado, Vinagre, Mora, Domínguez, Ramos, Serrano, Avelino Rodríguez, Bigeriego o Metalúrgica Extremeña. Cinco forjas y seis herraderos. Ocho hojalaterías: Acosta, Gumersindo González, Corrales, Herrera, Romero Flores y Pinillos. Diez ferreterías y otras tantas talabarterías, estererías, cesterías y cordonerías. Cuatro curtidurías. Veintidós carpinterías, ebanisterías y fabricas de muebles, con los acreditados Florentino, Salas, Caldito, Pereira, Morales, Barrientos, Gutiérrez, Hinchado, Morejón, Guedella, Tallero o Machado. Y once navegones o carpinteros de basto y carros. No hace mucho seguían activos en nuestra ciudad numerosos artesanos. Como el talabartero 'Pepe el Soga'; cestero Carrere; mecánicos García Lobo, Parra y Portalo; carreros Mastro y Sánchez; marmolistas Nieto y Zoido; aparadora Barril; electricistas Morales, Rada, Martínez y Sáez; muñequista Silva; Enrique Buhigas, 'Cerrajerito'; encuadernadores Durán y Tamayo; reparador de plumas estilográficas, Pablo Pérez Lozano, o el entrañable Jorge con su habilidad zapatera, del que perduran varios colegas. Y Campano, referente de la artesanía casera, que ha cerrado estos días.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión