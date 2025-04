El deporte rey

Comenta Compartir

No soy de fútbol. Nunca he visto un partido, ni en directo ni por televisión, ni me afecta lo que ocurre en ese espectáculo al ... que algunos llaman deporte. Reconozco que el fallo es mío, pues se trata de un fenómeno acertadamente llamado de masas que arrastra a todo el mundo. Admiro a quienes lucen por la calle la camiseta de su equipo, pero me encuentro lejos de tal entusiasmo.

Ignoro cuanto le afecta y desconozco a sus protagonistas. No identifico el nombre de ni una sola de sus figuras más afamadas o populares. Mas, debido al amplio espacio que los medios de comunicación le dedican a diario para informar en detalle de cuanto concierne a los clubs más encumbrados o los más modestos, resulta imposible sustraerse a una mínima información sobre su desarrollo. Por eso percibo que su actualidad no decae. Hubo un tiempo en que el fútbol en Badajoz era casero y familiar. El del Vivero de la Cañada de Sancha Brava y la Metalúrgica. Un hecho al que más que por lo competitivo muchos se acercaban por amistad y querencia con sus protagonistas. Cuando el Club Deportivo Badajoz no se trataba de una sociedad anónima o un negocio mercantil de propiedad y gestión ajena, sino de algo local, hecho a mano, que se miraba con afecto como cosa personal. El Badajoz que gestionaban aquí, y pagaban de su bolsillo, los Bermejo, Macías Lizaso, Carrillo Lumpíe, Antonio Ballesteros, Félix Castillo, Folgado, Guevara o Berna Calle. El de Carmelo, Chocolate y Pepe Espinosa. El de los jugadores y entrenadores paisanos, colegas de café: los Isidoro, Valerio, Camiruaga, Tacoronte, Azcona, Luiqui, Rodríguez, Alberto Luengo, Calín, Medina, Pereira, Alcalde, Ceballos, Vicente Moreno, Adelardo, Eusebio, Herrera, Macarro, Sergio, Morgado, o Rogelio Palomo, cuyos éxitos o fallos eran cosa propia porque afectaban a amigos. Sobre ese panorama hay que decir que la pasión por el fútbol no es cosa de nuestros días. Hace un siglo, en 1924, un periodista local afirmaba que en su tiempo la popularidad estaba monopolizada por futbolistas y aviadores. Estos, por las hazañas del 'Plus Ultra', 'Jesús del Gran Poder', 'Cuatro Vientos', y otras realizadas por pilotos españoles a nivel mundial antes de la de Lindbergh. Y los futbolistas, porque ya en esa época, el fútbol era un fenómeno que entusiasmaba. Como ídolo de Badajoz en ese momento, el cronista menciona a Narciso Prieto, medio central del Real Club Deportivo Extremeño, a quien exalta como «capitán del mejor equipo de la provincia, al que ha sabido llevar reiteradas veces al triunfo, incluso ante adversarios tan temibles como el de Mérida, integrado por artilleros de aquella guarnición; Évora, con varios maestros del balón; y otros afamados lusitanos y nacionales». Dicho lo dicho, si alguien pretendiera quitar al fútbol su merecido apelativo de Deporte Rey, me opondré frontalmente, pues no me encaja lo de Deporte Republicano.

